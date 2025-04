Кара по списък: Тръмп закопава милиардерите в САЩ. Путин е на нокти с руския петрол

"Цените на петрола са надолу, лихвените проценти са надолу (бавно мислещият Федерален резерв трябва да намали лихвите!), цените на храните са надолу, НЯМА ИНФЛАЦИЯ и дълго малтретираните САЩ печелят милиарди долари седмично от злоупотребяващите с мита страни, които вече са в сила. Това е въпреки факта, че най-големият насилник от всички тях, Китай, чиито пазари се сриват, току-що повиши митата си с 34%, в допълнение към дългосрочните си абсурдно високи тарифи, без да обръща внимание на моето предупреждение за злоупотребяващите страни да не отмъщават. Те са спечелили достатъчно за десетилетия, възползвайки се от добротата ни! Нашите минали "лидери" са виновни, че позволиха това и толкова много други неща да се случат с нашата страна. НАПРАВЕТЕ АМЕРИКА ВЕЛИКА ОТНОВО!". Това е поредният бисер на американския президент Доналд Тръмп в Truth Social, личната му социална мрежа.

И ново обещание от него - още 50% мита за китайския внос в САЩ, ако Пекин не махне своите нови 34% облагане на американския внос в Китай.

И докато президентът на САЩ говори, ефектът от действията му удря дъно след дъно.

От 500-те най-богати хора в света според списъка на Forbes, само Уорън Бъфет не е на загуба - и то защото почна да продава акциите на американски компании, които притежаваше, моментално щом Тръмп встъпи в длъжност, т.е. на 20-ти януари, 2025 година. Сега Бъфет е на плюс с 12,7 млрд. долара. Най-зле са нещата за един от най-големите донори на Тръмп - Илон Мъск вече има 130 млрд. долара лична загуба от действията му: Мъск е против Тръмп - иска свободна търговия между САЩ и Европа (ВИДЕО)

И още - Джеф Безос е назад с 45,2 млрд. долара, Марк Зукърбърг - с 28,1 млрд. долара, а френският магнат Бернар Арно - с 18,6 млрд. долара. Лари Елисън, създателят на Oracle, е в положение, подобно на Безос - 42,1 млрд. долара загуба от политиките на Тръмп. Всичко това с една уговорка - досега:

