Приемете Бюджет 2026! КНСБ и КТ “Подкрепа“ с отворено писмо до НС

Изтеглянето на законопроектите за бюджет на държавата, Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година и приемането на удължителен закон на Бюджет 2025 ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми. За това предупреждават президентите на КНСБ и на КТ "Подкрепа" Пламен Димитров и Димитър Манолов в отворено писмо до председателя на Народното събрание Рая Назарян и до лидерите на парламентарно представените партии. Писмото е пубилкувано на страницата на КНСБ в интернет. Двата синдиката не разбират защо бюджетната процедура за 2026 г. трябва да бъде спряна при действаща законодателна власт и при внесени законопроекти на бюджетите на ДОО, НЗОК и Републиканския бюджет.

Още: Любомир Дацов: Бюджетът е котел, помпат парата, а няма предпазен клапан

Според КНСБ и КТ "Подкрепа" каквито и недостатъци да имат трите законопроекта, е налице достатъчно време те да бъдат коригирани с предложения между първо и второ четене.

Замразени доходи

Те призовават парламентът да включи трите проекта в дневния си ред възможно най-скоро и да доведе до края бюджетната процедура за 2026 г. преди изтичането на настоящата календарна година.

Синдикалистите настояват да не се допуска държавната финансова рамка, върху която стъпва цялата икономическа политика на страната, да се превръща в заложник на тяснопартийни интереси.

Още: "Като отговорно правителство": Властта гласува удължаване на стария бюджет

Неприемането на бюджета за предстоящата година в срок означава “замразяване“ на доходите на всички работещи, чийто работодател е държавата, на нивата им от 2025 г., коментират синдикатите.

Снимка БГНЕС

Те посочват, че това ще рефлектира върху 470 000 работещи в обществения сектор като учители, лекари, медицински сестри, специалисти по здравни грижи, университетски преподаватели, работещи в културни институти и др.

Още: Стар бюджет, доходи, инфлация: Икономисти обясниха какво ни чака през 2026 г.

Тази ситуация ще се отрази негативно и върху 130 000, заети в държавни и общински дружества и предприятия (БДЖ, „Български пощи“, градски транспорт и т.н.), се посочва в позицията.

Загуба на покупателна способност

„Тази стъпка е равнозначна на загуба на реална покупателна способност на стотици хиляди българи в момент, когато им беше обещан и договорен ръст на доходите с поне 10%, в резултат от диалога между всички социални партньори през последните седмици“.

Синдикатите предупреждават, че при липса на нов бюджет Българският лекарски съюз няма да подпише нов национален рамков договор и ще остане в сила сега действащият,

Още: Бюджет 2026 да бъде изтеглен: Член на Фискалния съвет настоя за нови мерки за държавната хазна

което „ще лиши болниците от по-високи приходи и съответно възможност да дават конкурентни заплати, което ще се отрази негативно и за самите пациенти“.

Ще има проблем и за развитието на общините, пише още в писмото. Възможни са и трудности по линия на получаване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Двата синдиката смятат, че бюджет за 2026 година би бил възможен чак през май или дори юни, и то при благоприятен сценарий.

"Считаме, че подобно забавяне ще има сериозни неблагоприятни последствия за българското общество – работещи, майки, общини, предприятия", се казва в писмото.

Още: Еврото идва: Заплати нагоре само за частния сектор, държавният чака