15 декември 2025, 11:24 часа 297 прочитания 0 коментара
"Като отговорно правителство": Властта гласува удължаване на стария бюджет

"Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г. Това е проект на закон с преходен характер, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи". Това каза премиерът в оставка Росен Желязков по време на заседанието на кабинета в понеделник.

Той посочи, че става въпрос за проекта на Решение за одобряване проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., известен като т.нар. удължителен бюджет.

"Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания", подчерта премиерът в оставка.

Желязков поясни още, че като отговорно правителство кабинетът приема законопроекта, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета.

