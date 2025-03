Червен картон уби римска мечта в Лига Европа! 4-кратен европейски шампион се сгромоляса

Рома е аут от Лига Европа! "Вълците" бяха елимирани от Атлетик Билбао в 1/8-финалите в турнира с общ резултат 3:4. В реванша на "Сан Мамес" баските се наложиха с 3:1. В 11-ата минута Матс Хумелс получи директен червен картон и остави римляните с десет души на терена, което предопредели хода на срещата. В същото време 4-кратният европейски клубен Аякс се сгромоляса и отстъпи с общ резултат 2:6 на Айнтрахт Франкфурт.

Мотивирани от успеха си в първия мач, футболистите на Рома стартираха силно сблъсъка. Браян Кристанте уцели греда в шестата минута. Малко по-късно Хумелс бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушениe срещу Мароан Санади. Момчетата на Клаудио Раниери удържаха до добавеното време на първата част, когато Нико Уилямс откри резултата. В 68-ата минута Юри Берчиче удвои преднината на баските с глава, а в заключителната фаза асистира на Нико Уилямс за 3:0. В 93-тата минута Паредес вкара от дузпа за крайното 3:1 на "Сан Мамес".

Айнтрахт Франкфурт пък се наложи безпроблемно над Аякс с 4:1 на реванша у дома и с общ резултат 6:2 изхвърли нидерландския гранд от надпреварата. "Орлите" поведоха с две попадения чрез Жан-Матео Баоя и Марио Гьотце до средата на полувремето. В 67-ата минута Юго Екитике реализира за 3:0. 11 по-късно Кенет Тейлър намали изоставането на Аякс. До последния съдийски сигнал Гьотце оформи крайното 4:1.

АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ (Германия) - Аякс (Нидерландия) 4:1 (2:1)

АТЛЕТИК БИЛБАО (Испания) - Рома (Италия) 3:1 (1:2)

Олимпиакос (Гърция) - БУДЬО/ГЛИМТ (Норвегия) 2:1 (0:3)

ЛАЦИО (Италия) - Виктория Пилзен (Чехия) 1:1 (2:1)

🚨 Athletic Club, Lazio, Eintracht Frankfurt and Bodø Glimt advance in UEL! 🇪🇺



Ajax, AS Roma, Viktoria Plzen, Olympiacos are out. ❌ pic.twitter.com/On29QilGIC