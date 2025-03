Всички резултати в Лига Европа: Римска драма с червени картони, "Специален резил" и комичен автогол

На 6 март се проведоха първите двубои от осминафиналите в Лига Европа. Вечерта ще се запомни с драматичните победи на Рома и Лацио в мачове с червени картони. "Вълците" обърнаха и подчиниха Атлетик Билбао с 2:1 на "Олимпико". Главният съдия изгони Йерай Алварес от баските в 85-ата минута, а в добавеното време Елдор Шомуродов донесе успеха на италианците. Преди това Инаки Уилямс изведе гостите напред в резултата в 50-ата минута, но 6 по-късно Анхелиньо изравни.

При "орлите" беше още по-инфарктно. Алесио Романьоли се разписа в 18-ата минута на стадион "Доосан Арена" срещу Виктория Пилзен. В началото на втората част обаче нигериецът Рафиу Дуросинми възстанови паритета. В 77-ата минута Николо Ровела бе декориран в червено, а Лацио остана с човек по-малко. Същото се случи и със Самуел Жиго в третата минута от добавеното време. Макар и с девет души на терена, възпитаниците на Марко Барони излъгаха съперника си с с 2:1 с победно попадение на Густав Исаксен в 98-ата минута.

В ранните мачове изненадата поднесе Глазгоу Рейджърс. На стадион "Шюкрю Сараджоолу" шотландският отбор надделя с 3:1 над Фенербахче. Вацлав Черни блесна с две попадения за шотландския тим, а едно добави Сирил Десерс, чиито други два гола бяха отменени заради милиметрови засади. Така "жълтите канарчета", които позволиха на съперника 5 пъти да вкарат топката във вратата на Ирфан Джан Ерибаят, приключиха серията си от 18 мача без загуба във всички турнири.

Лукас Бергвал се превърна в големия грешник за Тотнъм срещу Аз Алкмаар. В 18-ата минута халфът се опита да изчисти топката при центриране от корнер, но я уцели нескопосано и я прати в собствената врата за единствения гол в мача.

Реал Сосиедад - Манчестър Юнайтед 1:1

АЗ Алкмаар - Тотнъм 1:0

Фенербахче - Рейнджърс 1:3

ФКСБ - Лион 1:3

Аякс - Айнтрахт 1:2

Рома - Атлетик Билбао 2:1

Бодьо/Глимт - Олимпиакос 3:0

