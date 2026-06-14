"Чувате ли какво ви казвам?": Карло Анчелоти изпусна нервите си след равенството на Бразилия

Бразилският селекцконер Карло Анчелоти даде обяснение за незадоволителното представяне на “Селесао” в двубоя срещу Мароко. Като една от основните грешки на националния отбор италианецът посочи притеснението, което са изпитвали в първите минути на срещата. Въпреки него обаче бразилците успяха да завършат с равенство от 1:1 след гол на Винисиус Жуниор.

Нервите и притеснението в лагера на Бразилия развалиха плановете на Карло Анчелоти

„Нервите бяха навсякъде. Ние не успяхме да задържаме много топката. През второто полувреме ситуацията бе много по-добра, но все пак беше трудно и съм сигурен, че тимът ще се представи по-добре в следващия мач“, поясни италианският специалист, цитиран от агенция Reuters.

При последния съдийски сигнал обаче остана чувство на безпокойство дори у голмайстора Винисиус Жуниор: „Трябва да задържаме топката“, каза 25-годишната звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и допълни: „Трябва да се движим по-добре... Но не мисля, че има много какво да се каже сега. Наистина трябва да се подобрим.“

Още: Очаквана изненада: Мароко устоя на Бразилия на Световното първенство по футбол 2026

Хладнокръвният Карло Анчелоти прозвуча раздразнен при въпрос дали не е загубил време със смените: „Имаше две смени в 45-ата минута и още една в 61-ата. Чувате ли какво ви казвам? Две смени в 45-ата минута и още една в 61-ата. Не мисля, че сме загубили време, що се отнася до смените“.

Анчелоти отказа да критикува директно играта на Каземиро или Рожер Ибанес, нито да изрази съжаление, че ги избрал в титулярния състав на отбора.

„Те бяха добри. Мисля, че направих правилния избор и няма да приема никакви критики към отделните играчи, които започнаха мача. Критиките са към целия отбор, който не игра добре през първото полувреме“, обясни италианецът.

Още: Часове преди първия сблъсък: Карло Анчелоти изненада с признание за страх в лагера на Бразилия