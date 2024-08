Де Хеа след трансфера във Фиорентина: Манчестър Юнайтед е отборът на сърцето ми

Дългогодишният вратар на Манчестър Юнайтед - Давид Де Хеа, даде интервю след преминаването си във Фиорентина. Испанският страж обясни защо е стоял без отбор цяла една година и призна, че "червените дяволи" завинаги ще останат в неговото сърце.

"Манчестър Юнайтед е отборът на сърцето ми. Той винаги ще бъде там. Никога не съм мислил за отказване от футбола, но просто беше трудно да намеря правилната мотивация за нова страница, след като 12 години прекарах в един топ отбор като Юнайтед. Наистина във Фиорентина усетих това, което ми липсваше. Тук се чувствам страхотно", каза Де Хеа пред клубната телевизия.

Испанецът има общо 545 изиграни двубоя за "червените дяволи". Спечели веднъж титлата във Висшата лига, Купата на Футболната асоциация, Лига Европа, два пъти Купата на Лигата, три пъти Къмюнити Шийлд. Преди няколко дни 33-годишният вратар подписа договор с Фиорентина.

