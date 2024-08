Договорено: Манчестър Юнайтед решава проблемите в защита с двама от Байерн Мюнхен

Манчестър Юнайтед ще се опита да реши проблемите си в защита с привличането на защитниците на Байерн Мюнхен Матайс де Лихт и Нусаир Мазрауи. В същото време Аарън Уан-Бисака поема към Уест Хям. Новините потвърждава авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо.

За правата на Де Лихт "червените дяволи" ще заплатят на 45 милиона евро плюс още пет милиона, заложени като бонуси. 24-годишният нидерландец цяло лято не криеше желанието си да премине на "Олд Трафорд", където ще работи с бившия си старши треньор в Аякс Ерик тен Хаг.

🚨🔴 Matthijs de Ligt to Manchester United, here we go! Bayern accept Man United condition to include add-ons.



€45m fixed fee, €5m add-ons and also payment spread over three years.



Matthijs to sign five year deal plus one year option… as soon as authorized to travel. pic.twitter.com/DV53zXq8gu