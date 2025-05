Драматичен край на "най-скъпия мач във футбола"! "Черните котки" пак ще пречат на грандовете във Висшата лига

Съндърланд се завърна във Висшата лига! "Черните котки" постигнаха изключително драматичен успех над Шефилд Юнайтед с 2:1 във финала на плейофите на Чемпиъншип на “Уембли” с гол в 95-ата минута. Тимът от Северна Англия спечели двубоя, който е определян като “най-скъпия мач във футбола”, и след осем години се завърна в елита. Очаква се победата да гарантира допълнителни около 200 милиона лири приходи.

Шефилд започна отлично срещата. Още във втората минута Кийфър Мур засече с глава центриране, но противниковият вратар извади по брилянтен начин. В средата на първата част Тайриз Кембъл материализира пас на Хамър за 1:0. В 36-ата минута гол на Буроус бе отменен.

TOM WATSON IN THE 95TH MINUTE TO SEND SUNDERLAND BACK TO THE PREMIER LEAGUE FOR THE FIRST TIME SINCE 2017 🐈‍⬛ pic.twitter.com/hHGMd1r2M4