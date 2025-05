Един гол определи №2 във Висшата лига! В топ 7 е нещо страшно

Арсенал надви Нюкасъл с 1:0 в двубой от 37-ия кръг на Висшата лига и си гарантира второто място в английското първенство. Единственото попадение на "Емиратс" реализира Деклан Райс в 55-ата минута. "Артилеристите" събраха 71 точки и дръпнаха с 5 пред "свраките". Четвъртият и петият - Астън Вила и Челси, също имат по 66 пункта, а с един по-малко са шестият Манчестър Сити, който е с мач пасив, и седмият Нотингам Форест.

Домакините стартираха добре срещата. Постепенно обаче гостите намериха своето темпо. Давид Рая показа блестящ рефлекс няколко пъти, за да спре Гимараеш, Ливраменто и Барнс. При един корнер пък стражът на "топчиите" направи двойно спасяване, когато Бърн и Ботман пропиляха невероятни шансове.

След почивката момчетата на Артета натиснаха. В 55-ата минута Сака пусна към Йодегор, който намери Деклан Райс. Английският полузащитник шутира от дистанция и преодоля Поуп - 1:0. Малко по-късно Уайт не намери целта от изгодна позиция. В заключителната фаза на срещата Нюкасъл натисна. Уилок пропусна най-голямата възможност за гостите.

По-рано през деня Нотингам Форест победи с 2:1 като гост Уест Хям. Морган Гибс-Уайт откри резултата още в 11-ата минута на двубоя в Лондон, а Никола Миленкович също се разписа във вратата на "чуковете". Уест Хям върна едно попадение чрез Джаръд Боуен в 86-ата минута. В дългото допълнително време Никлас Фюлкруг пропусна да изравни резултата.

Arsenal's win over Newcastle secures Champions League football for the Gunners next season! 💪#ARSNEW pic.twitter.com/Wlttr0z6KV