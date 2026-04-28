ФИФА предлага голяма промяна по-малко от 2 месеца преди старта на Мондиал 2026

Въпреки че до старта на Световното първенство по футбол остават по-малко от два месеца, организаторите от ФИФА продължават да вземат важни решения в подготовката за най-големия турнир в историята, в който вече ще участват 48 държави, вместо 32, както преди. Няколко въпроса бяха повдигнати от редица участници, като няколко национални федерации изразиха опасения, свързани с високите разходи за пътуване, логистика и дори данъци, а други се страхуват, че ще загубят пари, дори ако техните отбори достигнат по-късните етапи на турнира.

ФИФА разрешава финансовия "проблем" около Мондиал 2026

Само 18 от 48-те държави са подписали споразумение за избягване на двойното данъчно облагане (DTA) със САЩ, което означава, че техните делегации са освободени от плащане на федерални данъци. Другите домакини Канада и Мексико са сред тези, които са подписали DTA, заедно с няколко европейски държави. По-малките страни обаче може да бъдат засегнати от огромни данъчни сметки. През декември ФИФА обяви рекорден награден фонд от 727 млн. долара, което означава, че всяка страна ще получи най-малко 10,5 млн. долара, а шампионът ще спечели 50 млн. долара.

ОЩЕ: След атаката срещу туристи в Мексико: Нови опасения около провеждането на Мондиал 2026 в страната

Но след по-нататъшни преговори между ФИФА и националните федерации се очаква наградният фонд да бъде увеличен, като според информация на вестник "Гардиън" на всички 211 държави-членки на ФИФА ще бъдат разпределени средства за развитие. Тази седмица от световната федерация водят преговори за увеличение на размера на наградния фонд и таксите за участие.

Изявлението на ФИФА:

В изявление на ФИФА се казва: "Преди заседанието на Съвета на ФИФА във Ванкувър, Канада, на 28 април 2026 г., ФИФА потвърждава, че води преговори с федерации от цял свят за увеличаване на наличните приходи. Това включва предложение за увеличаване на финансовите вноски за всички отбори, класирали се за Световното първенство по футбол 2026 г., както и на средствата за развитие, предназначени за всички 211 членски федерации. Световното първенство по футбол през 2026 г. ще бъде революционно по отношение на финансовия принос към световната футболна общност, а ФИФА се гордее, че е в най-силната си финансова позиция досега, за да подпомогне световния футбол чрез програмата си FIFA Forward. В зависимост от хода на преговорите, допълнителни подробности ще бъдат предоставени в подходящо време."

Към този момент ФИФА не успя да договори изключения, въпреки че е успявала да го направи при предишни турнири.

ОЩЕ: Тръмп може да говори каквото си иска: ФИФА няма да смени Иран с Италия