Тръмп може да говори каквото си иска: ФИФА няма да смени Иран с Италия

Въпреки предложенията от страна на президентът на САЩ Доналд Тръмп Италия да замени Иран на Световното първенство, което ще се проведе в Северна Америка, ФИФА не възнамерява да прави нищо такова. Президентът Джани Инфантино е категоричен, че Иран ще вземе участие на Мондиал 2026, въпреки несигурността и продължаващият военен конфликт между ислямската държава и САЩ и Израел. Това беше потвърдено и от говорителя на правителството на Иран Фатеме Моджерани.

Участието на Италия на Мондиал 2026 ще бъде “сбъдната мечта“

Паоло Дзампаоли потвърди в интервю за “ Файненшъл Таймс“, че е предложил идеята Италия да замени Иран на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико на Доналд Тръмп и Джани Инфантино. Той аргументира решението си с историята на “адзурите“ като четирикратни шампиони от световни първенства и определи участието им на Мондиал 2026 като “сбъдната мечта“. Според някои доклади, това решение би имало и политическа страна, като цели да стопли отношенията между САЩ и Италия, след като премиера на европейската държава Джорджа Мелони критикува остро Доналд Тръмп.

Джани Инфантино е категоричен, че Иран ще участва на Световното

Правилата на ФИФА също позволяват такова решение. За Италия това ще бъде трето поредно пропуснато световно първенство, след като отпадна от Босна и Херцеговина на финалния бараж за класиране на финалите на Мондиала. Според правилника на ФИФА, организацията има право по собствено усмотрение да замени отбор, който се оттегли или бъде изключен. Но в случая президентът на ФИФА Джани Инфантино няма да се възползва от това си право и остава категоричен в позицията си, че Иран ще участва на Световното. Той подчерта още, че спортът трябва да остане извън политиката.

