След атаката срещу туристи в Мексико: Нови опасения около провеждането на Мондиал 2026 в страната

Остават по-малко от три месеца до началото на Световното първенство по футбол, а в една от страните домакини отново се пораждат сериозни опасения за безопасността. Преди дни мъж уби канадски турист и рани няколко други близо до туристическа атракция в Мексико Сити. Местните власти заявиха, че той е произвел 14 изстрела срещу жертвите, както и срещу военната полиция на Националната гвардия, след което се е самоубил. Това предизвика допълнителни въпроси относно безопасността на посетителите преди Мондиал 2026, на който Мексико ще бъде домакин заедно със САЩ и Канада. Откриващият мач на турнира ще се играе в Мексико Сити на 11 юни, като "ел три" ще се изправи срещу Южна Африка.

Нови притеснения около безопасността в Мексико

Във вторник мексиканският президент Клаудио Шейнбаум Пардо призна, че на мястото на стрелбата е липсвала необходимата охрана, за да се предотврати подобна атака, преди да я опише като "изолиран инцидент". След това мексиканското правителство обеща да засили мерките за сигурност преди Световното първенство по футбол. Шейнбаум се срещна и с представители на ФИФА, за да прецени мерките за сигурност, свързани с мачовете от турнира в Мексико. Правителството вече се ангажира да разположи 100 000 души охранителен персонал в цялата страна, като акцентът ще бъде върху трите градове-домакини: Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей. Дронове, самолети и военни превозни средства също ще бъдат разположени в близост до стадионите и транспортните маршрути, включително летищата.

ОЩЕ: Футбол за богати: Рекордни цени за финала на Мондиал 2026

Обещание за затягане на мерките дойде и преди няколко месеца, след като насилието, свързано с наркокартелите, се разпространи из цялата страна след смъртта на най-издирвания човек в страната и наркобарон Немезио Осегера Сервантес, известен още като "Ел Менчо", през февруари. Тогава насилието започна в друг от градовете, където ще се играе Мондиал 2026 - Гуадалахара. Много туристи нямаха възможност да напуснат областта от страх за живота си.

След тази ситуация се породиха слухове, че ФИФА има право да премести мачовете от Мексико, ако ситуацията не се нормализира. Президентът на световната федерация Джани Инфантино увери, че следят случая отблизо и при нужда ще предприемат драстични мерки. До подобни действия все пак е малко вероятно да се стигне. Мексико ще бъде домакин на 13 от общо 104 мача, които ще се играят по време на световното първенство.

ОЩЕ: Ясни са всички 48 отбора за Мондиал 2026: Ето как бяха разпределени по групи