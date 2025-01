Леверкузен удължи победната си серия в 5-голов трилър срещу Дортмунд в Бундеслигата

Действащият шампион на Германия Байер Леверкузен постигна шеста поредна победа в Бундеслигата, след като надви Борусия Дортмунд с 3:2 като гост в откриващия мач на новата година в немското елитно първенство. Двата тима показаха, че не са забравили как да бележат голове, като още до 20-ата минута си отбелязаха четири гола, но в крайна сметка победата бе за "аспирините", които се доближиха на само една точка от лидера Байерн Мюнхен.

След само 26 секунди игра Нейтън Тела наказа грешка в отбраната на Борусия, за да открие резултата. В осмата минута Патрик Шик затвърди добрата си форма от последните седмици и удвои аванса на гостите. В 12-ата минута обаче Джейми Биное-Битънс намали изоставането на "жълто-черните". Но само за да види как Патрик Шик бележи втория си гол в мача за 3:1 в 19-ата минута.

След почивката Дортмунд потърси обрат в мача, но така и не успя да намали пасива си навреме. Едва в 79-ата минута Серу Гираси отбеляза гол за домакините, разписвайки се от дузпа, но до края Борусия не намери сили за трето попадение. Така Борусия допусна пета загуба през сезона, оставайки на шесто място с 25 точки, докато Байер е втори с 35 точки - на пункт зад Байерн, който е с мач по-малко.

Баварците може да увеличат преднината си в събота, когато гостуват на Борусия Мьонхенгладбах, който е осми в подреждането. В следващия кръг възпитаниците на Шаби Алонсо домакинстват на Майнц, докато Борусия Дортмунд гостува на Холщайн Кил. А един от закъсалите грандове в Бундеслигата ще обръща сезона с два трансфера през зимата.

🚨🇩🇪 GOAL | Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen | Nathan Tella



NATHAN TELLA OPENS THE SCORING FOR BAYER LEVERKUSEN AFTER ONLY 26 SECONDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/V6iHsSdlXY