Ливърпул се насочва към поредна звезда от Бундеслигата

Шампионът на Англия Ливърпул е изключително активен преди отварянето на трансферния пазар през лятото като е много близо до привличането на две звезди на германската Бундеслига. Става въпрос за защитника на Байер Леверкузен Джереми Фримпонг, както и за плеймейкъра на „аспирините“ Флориан Вирц. Сделките още не са финализирани, но се очаква това да стане съвсем скоро и те да облекат екипа на мърсисайдци.

Днес пък стана ясно, че Ливърпул се насочва към поредна звезда на Бундеслигата. Става дума за нападателя на Айнтрахт Франкфурт – Юго Екитике. Това съобщи журналистът от „Скай Спортс Германия“ Флориан Платенберг. Айнтрахт обаче не е готов да се раздели толкова лесно с офанзивния си футболист като ръководството на тима иска да получи поне 100 милиона евро за правата на 22-годишния французин. Интерес към него има и от страна на друг английски клуб – Челси.

🚨🆕 The next big target from the Bundesliga: Understand FC Liverpool are now seriously in the race for Hugo #Ekitike!



Talks have taken place. Slot/Edwards keen on him. The biggest rival at the moment: Chelsea.



Eintracht Frankfurt have not yet received an offer. Markus Krösche… pic.twitter.com/aCflXT3QYU