"С или без Тръмп": Европа обсъжда нови санкции срещу Русия, свързани с петрола (ВИДЕО)

"Искаме политическо споразумение по 18-ия пакет от санкции срещу Русия. Много сме близо. Надявам се това да се случи днес или най-късно утре. Все още има работа за вършене", обяви върховният представител на ЕС Кая Калас в изявление при пристигането си в Съвета по външни работи, предаде италианската информационна агенция ANSA. След това Калас определи като „положителни“ знаците, че САЩ са осъзнали, че Москва не иска мир и следователно трябва да окаже натиск върху нея.

„Надявам се, че ще продължат напред със санкциите или митата си“, добави тя.

Припомняме, че Тръмп даде 50-дневен срок за прекратяване на войната в Украйна, заплашвайки със санкции купувачите на руски петрол.

Относно 18-ия пакет от санкции на ЕС, върховният представител потвърди, че вариантът за ограничаване на цените на руския петрол „е активен. "Ние го обсъждаме, дори ако САЩ няма да участват в него“, посочи Калас. ОЩЕ: Изненадващ обрат с цената на петрола след заплахата на Тръмп към Русия

