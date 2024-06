На Евро 2024: Германската полиция съветва англичаните да пушат трева, а не да пият алкохол

Именно поради тази причина германската полиция съветва англичаните да пушат трева, а не да пият алкохол по време на Евро 2024. Причината е, че канабисът ще ги направи по-спокойни, докато алкохолът винаги обръща всичко на скандал. Затова и униформените са склонни да толерират тези, които пушат, но не и тези, които пият.

German police encourage England fans to smoke cannabis to chill out, rather than alcohol which makes them aggressive.#euro2024 https://t.co/CxUevmHbf7