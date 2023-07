Официално: Кристиано Роналдо има нов старши треньор в Ал Насър

Припомняме, че през пролетта тимът се раздели с Руди Гарсия заради незадоволителни резултати, а до края на сезон 2022/23 отборът бе воден от Динко Йеличич. Ал Насър завърши на второ място през миналата кампания - на 5 точки зад шампиона Ал Итихад. Смята се, че лидерът на “жълто-сините” Кристиано Роналдо е препоръчал своя сънародник пред клубното ръководство.

Освен Ботафого, Кастро е водил редица други тимове, сред които Шахтьор (Донецк), Порто, Рио Аве, Чавес, Витория (Гимараеш) и Ал-Духаил. Специалистът ще има възможността да работи и с новото попълнение на тима-Марсело Брозович. Очаква се да бъдат привлечени още известни имена.

It's official : ✍️

Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC 💛



Welcome Boss 🤩 pic.twitter.com/u6tdX9lbs9