Португалия е аут от Мондиал 2026! Златна резерва разби сърцата на Роналдо и компания в добавеното време

Отборът на Испания елиминира Португалия от Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико! "Ла Роха" постигна минимален успех с 1:0 в срещата им от 1/8-финалите на турнира. Резервата Микел Мерино отбеляза единственото попадение в срещата и то в 91-а минута. Така "мореплавателите" се простиха с голямата си мечта да спечелят световна титла с Кристиано Роналдо в редиците си. За европейския шампион предстои сблъсък с победителя от двойката САЩ - Белгия.

Испания изхвърли Португалия от Мондиал 2026

Срещата започна със ситуации пред двете врати. Първо Жоао Кансело стреля над Унай Симон, а при последвалата атака Микел Оярсабал пропусна отлична възможност да даде ранен аванс на "Ла Роха". В 11-а минута Роналдо стреля право в ръцете на испанския страж и последва корнер. Моменти по-късно топката стигна до Ламин Ямал, който отправи страхотен удар от далечна ситуация, но Диого Коста успя да отрази изстрела с върха на пръстите си. Добавката на Алекс Байена не намери очертанията на вратата. След половин час игра Дани Олмо пропусна да се разпише на позиция пред вратата, а впоследствие се видя, че е бил в засада. Малко след това Роналдо отправи акробатичен удар, който бе отразен от Симон на ръба. След изпълнение на корнер Нуно Мендеш стреля много опасно, топката се отби в главата на играч в бяло и разтресе напречната греда. Минути преди края на първите 45 минути испанците пропиляха нова добра атака. Малко след това Ламин Ямал отправи много неточен удар, а се оказа, че е бил и в нередовна позиция. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

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В началото на втората част "мореплавателите" организираха добра атака, но Роналдо не успя да стигне топката след центриране. Испания отговори с пробив на Ямал, който не беше подкрепен от своите съотборници в предни позиции и ситуацията бе пропиляна. В 54-а минута настъпи сериозен удар по португалските амбиции. Нуно Мендеш бе принуден да напусне терена, след като получи някакъв проблем при предната атака на Ямал. На негово място влезе Нелсон Семедо. След час игра топката прелетя далеч над вратата на Коста след удар на Педри от добра позиция, последван от рикошет в играч на португалците. В 70-а минути Роберто Мартинес предприе две смени, заменяйки Жоао Феликс и Жоао Кансело за Диого Далот и Рафаел Леао. Малко след това Феран Торес влезе на мястото на Алекс Байена. Бруно Фернандеш отправи удар от външната страна на мрежата.

Мерино потопи "мореплавателите" в края

Минути след като влезе на терена, Феран Торес стреля, а топката рикошира в ръката или гърба на приземяващия се Вейга. Съдията обаче подмина ситуацията. При последвалата атака от другата страна Рафаел Леао навлезе добре в наказателното поле на испанците, но бе спрян от Симон. След това Франсиско Консейсао и Бернардо Силва замениха Витиня и Педро Нето в състава на Португалия. Микел Мерино и Фабиан Руиз вместо Педри и Дани Олмо бяха следващите смени на Луис де ла Фуенте. Това даде резултат минути по-късно, когато в 91-а минута именно Микел Мерино отбеляза за 1:0. До края на срещата "мореплавателите" хвърлиха всички сили в атака и бяха близо до изравнителния гол, но удар с глава на Бернардо Силова прелетя над вратата. Така Луис де ла Фуенте надигра Роберто Мартинес, а Испания се класира на 1/4-финал.

Стартовите състави

Луис де ла Фуенте и Роберто Мартинес залагат на най-добрите си единайсеторки за решаващия мач. За Португалия на вратата щ стартира Диого Коста. Пред него в защита Жоао Кансело, Рубен Диас, Ренато Вейга и Нуно Мендеш. В халфовата линия Мартинес залага на Жоао Невеш, Витиня и Бруно Фернандеш, а Педро Нето и Жоао Феликс ще действат зад Кристиано Роналдо. "Ла Роха" ще бъде водена от Микел Оярсабал. Зад него по крилата Алекс Байена и Ламин Ямал. В средата на терена Де ла Фуенте е избрал Родри, Педри и Дани Алмо. В защита Марк Кукурея, Аймерик Лапорт, Пау Кубарси и Педро Поро. Под испанската рамка отново ще застане Унай Симон.

Преди мача

Двата тима не се представиха достатъчно убедително в първите си срещи на американска земя. "Мореплавателите" стартираха с равенство 1:1 с ДР Конго, а испанците записаха нулево реми срещу Кабо Верде. В следващите си два мача "Ла Роха" постигна успех с 4:0 над Саудитска Арабия и 1:0 над Уругвай, докато Португалия победи Узбекистан и завърши наравно в Колумбия. На 1/16-финалите европейският шампион се справи с Австрия, докато Роналдо и компания пребориха Хърватия в изключително драматичен мач.

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