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С прескъпи полети до Дубай: Още разкрития за пътуванията на Пеевски и Десислава Атанасова от Ивайло Мирчев (ВИДЕО)

06 юли 2026, 10:59 часа 957 прочитания 1 коментар

Големият проблем е как Делян Пеевски плаща за тези полети. Полет с частен самолет под 20-30 хиляди лева превод за него едва ли има. Пеевски е санкциониран по “Магнитски” и това се вижда. За съжаление, има банки, които са предприели риска за подобни транзакции и БНБ не е направила нищо.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” съпредседателят на “Да, България” и народен представител в 52-я парламент Ивайло Мирчев, коментирайки скандала с разпространената информация за полетите до Дубай на Десислава Атанасова и Делян Пеевски. 

Черешката на тортата не е дали Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова, черешката е ударът по Конституцията. Интересно е кои са другите бизнесмени, които са пътували с Пеевски. Такива са Александър Сталийски - основна фигура при фалита на КТБ. По притеснителното за нас е, че там в Дубай са се правили срещите, с които са се разпределяли порциите в държавата. На тези срещи са присъствали лейтенантите на Пеевски, които са участвали в разпределянето на обществените поръчки, посочи още Мирчев.

Когато има серия от съвпадения в посещенията на тези бизнесмени в Дубай с полетите на Пеевски, ние имаме сериозни основания да смятаме, че там са се разпределяли порциите в държавата - това е наша неофициална информация, разкри Мирчев. Той каза, че полетите на Пеевски не могат да бъдат например видени през “Флай радар” - това е публична система, в която могат да се наблюдават всички полети, коментира Мирчев.

Според него важното в случая е как санкциониран по “Магнитски” прави транзакции през банките, което е практически невъзможно. Тук трябва банките да отговорят: защо не се зачита глобалният закон “Магнитски”,попита още Мирчев. Той каза, че има начин на българското летище определени личности да излизат без гранична проверка и контрол.

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