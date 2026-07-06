"Викингите" завладяха Бразилия! Холанд и отличен вратар разбиха мечтите на "селесао" на Мондиал 2026

Отборът на Норвегия продължава към 1/4-финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка след великолепна победа! "Викингите" сразиха с 2:1 рекордните шампиони Бразилия. Макар че двата тима изиграха много интересна първа част, изпълнена с положения, така и не се стигна до гол. Ситуацията не се промени особено през втората част, като не липсваха възможности пред двете врати, но неточни. Така се стигна до 80-а минута, когато Ерлинг Холанд в крайна сметка успя да се разпише. Моменти по-късно той отбеляза второто си попадение и прати "викингите" на 1/4-финал. Големият герой на Норвегия обаче беше вратарят Йорян Ниланд.

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Отборът на Столе Солвакен се ориентира по-добре в началото и съвсем скоро празнуваше аванса си. Още във втората минута Александър Сьорлот намери Патрик Берг на отлична позиция. Халфът не се поколеба да стреля и прати топката в мрежата на Алисън, но попадението бе отменено заради засада на Сьорлот. Бразилците се съвзеха от първоначалния шок и поеха инициативата. Около 10-а минута се стигна до много спорна ситуация в наказателно поле на Норвегия. Матеус Куня подгони пас на Габриел Мартинели и успя да стигне топката, но бе спрян от Кристофер Айер, който скочи директно в краката му.

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Първоначално съдията подмина ситуацията, но след намесата на ВАР отсъди наказателен удар в полза на "селесао". Бруно Гимараеш застана зад топката и стреля, но до гол не се стигна, тъй като Йорян Нилад хвана ъгъла и спаси. Десетина минути по-късно бразилците имаха нови претенции за дузпа, след като отново Куня бе повален в наказателно поле. Този път обаче не се стигна до наказателен удар. Малко след това норвежкият страж се намеси добре, за да спре летяща топка към Гимараеш, който чакаше да засече. Моменти по-късно "викингите" стигнаха до първия си удар в мача. В негов автор се превърна Мартин Йодегор, но топката не попадна в очертанията на вратата. Малко след това и Ерлинг Холанд отправи изстрел от въздуха, но Алисон внимаваше и улови без проблем.

Вратарят на "викингите" спря многобройни удари към вратата си

Минути преди края на първото полувреме Ниланд направи още едно великолепно спасяване с върха на крака си, за да спре удар на Винисиус Жуниор. След това и Габриел Мартинели не успя да се разпише. Така, въпреки многото положения, двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0. Малко след началото на второто полувреме Винисиус Жуниор направи страхотен индивидуален пробив, но се увлече и в крайна сметка пропусна възможност да подаде на свой съотборник и да се стигна до опасна ситуация. В 57-а минута Карло Анчелоти замени Матеус Куня за Ендрик. Секунди след влизането си на терена младият талант имаше шанс да открие резултата. Той излезе очи в очи с вратаря и се опита да копне топката, но тя прелята край лявата греда.

Малко след това Раян пробва късмета си с шут от ръба на наказателното поле, но Ниланд беше добре разположен и улови. Секунди след това вратарят на "викингите" предотврати още една възможност на Гимараеш да отбележи. В 66-а минута се стигна и до първото по-опасно положение пред вратата на Алисън през втората част. Айер центрира към Холанд, но нападателят на Ман Сити не можа да я стигне и засече в мрежата. Около 75-а минута Андреас Шелдерюп стреля опасно, но Алисън успя да спаси. Четири минути по-късно обаче бразилският страж нямаше отговор на действията на "викингите". Шелдерюп качи топката на главата на Ерлинг Холанд и той я под гредата за 1:0.

Пет минути преди края на редовното време Ниланд направи поредно великолепно спасяване, за да опази мрежата си суха. Той закачи с върха на пръстите топката след рикошет в Айер, след което кълбото се отби в гредата. В 89-а минута Холанд отбеляза втория си гол и на практика реши мача. В добавеното време се стигна до дузпа в полза на Бразилия, след удар с лакът в главата на футболист в жълто. Неймар застана зад топката и отбеляза почетното попадение за "селесао". Така Норвегия се поздрави с победата с 2:1 над петкратния шампион Бразилия.

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