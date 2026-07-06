Войната в Украйна:

Аржентина - Египет: Кога и къде да гледаме 1/8-финалната среща на Меси и компания срещу Салах

06 юли 2026, 21:00 часа 184 прочитания 0 коментара

Дойде време и за последните срещи от 1/8-финалната фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. След вълнуващите мачове през последните дни може би изглежда сякаш няма какво повече да видим, но отборът на Аржентина е пълен с изненади. А когато играе Лионел Меси, шоуто е гарантирано. На 7 юли "гаучосите" се изправят срещу Египет, воден от Мохамед Салах. "Фараоните" доказаха, че са корав отбор и са готови да се опълчат на всеки съперник, дори да става въпрос за актуалния световен шампион.

Аржентина - Египет: Начален час и ТВ

Аржентина излезе като първи от групата си, след като постигна победи срещу Алжир, Австрия и Йордания. На 1/16-финалите срещна Кабо Верде, като "сините акули" за пореден път поднесоха изненада на Мондиал 2026. Мачът завърши при равенство 1:1 в редоните 90 минути, но "гаучосите" взеха победата с 3:2 след продължения. От своя страна, Египет записа победа срещу Нова Зеландия и 2 равенства - срещу Белгия и Иран в групата си. Така завърши втори, а на 1/16-финал отстрани Австралия след равенство 1:1 и изпълнение на дузпи.

Още: Смях до дупка: Ето как Тръмп се оправда, че спаси голмайстора на САЩ от червен картон (ВИДЕО)

Аржентина

От колко часа започва срещата между Аржентина е Египет?

Аржентина вече показа някои слабости срещу отбори, които разчитат най-вече на защитата. Египет не е отбор, който непременно се защитава в продължение на 90 минути, но може да приеме тази роля. Срещата между "гаучосите" и "фараоните" е насрочена за 19:00 ч. българско време.

Вижте пълната програма на всички мачове от Мондиал 2026 на 7 юли.

Кои телевизии ще излъчват мача между Аржентина и Египет?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Мачът между Аржентина и Египет ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, който ще предават срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Още: Доналд Тръмп призна, че е говорил с ФИФА за решение в полза на САЩ: "Това не беше нарушение!"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026 Египет отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес