Аржентина - Египет: Кога и къде да гледаме 1/8-финалната среща на Меси и компания срещу Салах

Дойде време и за последните срещи от 1/8-финалната фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. След вълнуващите мачове през последните дни може би изглежда сякаш няма какво повече да видим, но отборът на Аржентина е пълен с изненади. А когато играе Лионел Меси, шоуто е гарантирано. На 7 юли "гаучосите" се изправят срещу Египет, воден от Мохамед Салах. "Фараоните" доказаха, че са корав отбор и са готови да се опълчат на всеки съперник, дори да става въпрос за актуалния световен шампион.

Аржентина - Египет: Начален час и ТВ

Аржентина излезе като първи от групата си, след като постигна победи срещу Алжир, Австрия и Йордания. На 1/16-финалите срещна Кабо Верде, като "сините акули" за пореден път поднесоха изненада на Мондиал 2026. Мачът завърши при равенство 1:1 в редоните 90 минути, но "гаучосите" взеха победата с 3:2 след продължения. От своя страна, Египет записа победа срещу Нова Зеландия и 2 равенства - срещу Белгия и Иран в групата си. Така завърши втори, а на 1/16-финал отстрани Австралия след равенство 1:1 и изпълнение на дузпи.

Още: Смях до дупка: Ето как Тръмп се оправда, че спаси голмайстора на САЩ от червен картон (ВИДЕО)

От колко часа започва срещата между Аржентина е Египет?

Аржентина вече показа някои слабости срещу отбори, които разчитат най-вече на защитата. Египет не е отбор, който непременно се защитава в продължение на 90 минути, но може да приеме тази роля. Срещата между "гаучосите" и "фараоните" е насрочена за 19:00 ч. българско време.

Вижте пълната програма на всички мачове от Мондиал 2026 на 7 юли.

Кои телевизии ще излъчват мача между Аржентина и Египет?

Мачът между Аржентина и Египет ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, който ще предават срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Още: Доналд Тръмп призна, че е говорил с ФИФА за решение в полза на САЩ: "Това не беше нарушение!"