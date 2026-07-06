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Простотия до шия от Доналд Тръмп и ФИФА! На Бразилия ѝ трябва един Холанд | Точно попадение

06 юли 2026, 17:50 часа 794 прочитания 0 коментара

ФИФА реши да отмени червения картон на нападателя на САЩ Фоларин Балогун за грубото нарушение, което той извърши в 1/16-финалния сблъсък между домакините и Босна и Херцеговина. А часове по-късно Бразилия отпадна от Мондиал 2026, след като загуби своя 1/8-финален сблъсък срещу Норвегия. Тези две събития се превърнаха в основните теми на епизод 14 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. В епизода беше обсъдена още победата на Англия над Мексико, триумфа на Франция над Парагвай и шансовете на фаворитите за продължаване напред.

ФИФА бутна едно рамо на домакините от САЩ

Ивайло Ачев, главен редактор на Actualno и специален гост в епизод 14 на "Точно попадение", заяви, че ситуацията около червения картон на Фоларин Балогун е "простотия до шия". Според него оправданието, че през 1962 г. е имало аналогичен случай с Гаринча и затова сега е отменено наказанието на нападателя, не е легитимно. Той изрзи мнение, че правилата ги има, за да се спазват и това решение на ФИФА е неправилно.

Джани Инфантино и Доналд Тръмп

Загубата на Бразилия от Норвегия трябва да включи червената лампа

Бойко Димитров, спортен журналист на Actualno, сподели, че преди срещата между Норвегия и Бразилия, евентуална победа на "викингите" му е изглеждала много малко вероятна. Но силната отборска игра и добрата подредба на скандинавците са обърнали нещата в тяхна полза и са им помогнали да спечелят сблъсъка. А в Бразилия трябва много сериозно да се замислят какво да правят с националния в бъдещето, ако искат да си върнат славата на най-силната страна на световни първенства.

Как Англия и Франция минаха през 1/8-финалите и каво могат да очакват от мачовете си срещу Норвегия и Мароко - гледайте в YouTube:

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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