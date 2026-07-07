Рюте: САЩ правят всичко възможно, за да прехвърлят прехващачи на балистични ракети в Украйна

В рамките на програмата PURL се полагат всички усилия, за да се гарантира, че Украйна ще получи критични прехващачи за сваляне на руски балистични ракети. Това заяви Марк Рюте на пресконференция, посветена на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара. „Украйна в момента променя динамиката на бойното поле благодарение на смелостта, решителността и изобретателността на своите въоръжени сили. Но те се нуждаят от нашата постоянна подкрепа, особено що се отнася до противовъздушната отбрана. Русия продължава да нанася удари по украински градове с дронове и ракети, а друга ужасяваща атака се случи точно снощи“, отбеляза Рюте.

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В тази връзка, както отбеляза генералният секретар на Алианса, докато Украйна продължава да защитава своя суверенитет, съюзниците и партньорите от НАТО трябва да продължат да предоставят на Украйна всичко, от което се нуждае. „И нека бъда ясен: всички съюзници трябва да направят своята част, за да гарантират, че нашата помощ за Украйна ще продължи да тече“, подчерта Рюте. Той обясни тази необходимост с факта, че сигурността на Украйна е тясно свързана със сигурността на страните членки на НАТО.

„Русия няма да спечели войната, като избива цивилни“

„Това, което се случи снощи, беше безразборна атака срещу невинни цивилни и инфраструктурата на украинските градове. Хора бяха убити. Но това не е пътят, по който Русия някога може да спечели тази война“, каза Рюте. Той смята реалността на украинците, живеещи под обстрел в Киев и други градове, за ужасяваща.

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Рюте увери, че САЩ продължават да доставят на Украйна „критично важно оборудване“, включително ракети-прехващачи по програмата PURL. В крайна сметка европейските съюзници и Канада осигуряват финансиране за това. „От политическа гледна точка мога да ви уверя, че Съединените щати правят всичко възможно, за да изпълнят задълженията си по PURL. И те го правят. В момента доставките по PURL, включително ракетите-прехващачи, пристигат в Украйна“, каза Рюте.

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Той добави още, че от практическа гледна точка страните от НАТО изпитват недостиг на ракети-прехващачи. „И затова трябва да се уверим, че произвеждаме повече от тях“, каза Рюте.

Успехи на украинските въоръжени сили на фронта

В същото време, според него, инициаторът на войната Владимир Путин сега е в дълбоко отчаяние, защото украинските защитници „се справят доста добре на бойното поле“.

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„Разбира се, това е ужасна новина за всички замесени руски семейства. Путин е готов да приеме смъртта на до 35 000 от своите войници, предимно мъже в униформа, всеки месец на бойното поле. И това е ужасна новина за семействата. Но от военна гледна точка, която е важна за Украйна, вие успявате. Вие нанасяте удар по руската икономика. Вие нанасяте удари дълбоко в тила на Русия, като се насочвате към енергийната инфраструктура и критичните отбранителни способности на Русия. А на бойното поле сте способни да предотвратите големи руски офанзиви“, подчерта Рюте. Според него ситуацията на бойното поле сега горе-долу наподобява задънена улица.

Ракети-прехващачи за Украйна

Както съобщи УНИАН, Украйна предлага спешна размяна с международните си партньори, притежаващи ракети PAC-3, за системи за противовъздушна отбрана Patriot. Предложението предвижда Киев да получи тези ракети от запасите си сега и впоследствие да ги попълни с бъдещи доставки, предвидени в украинските договори за 2027 г. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че недостатъчните доставки на ракети-прехващачи подтикват Русия да нанесе удари с балистични ракети срещу Украйна.

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