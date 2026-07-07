Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела не спира да расте

07 юли 2026, 1:11 часа 450 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела не спира да расте

Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535, сочат данни, оповестени днес от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде Ройтерс. Според най-новите данни броят на ранените е 16 740, а останалите без домове след трусовете вече са 17 854.

Още: Жертвите на земетресенията във Венецуела вече са над 3 000 (ВИДЕО)

Тези данни показват мащаба на бедствието, засегнало най-силно районите на столицата Каракас и град Ла Гуайра, отбелязва Ройтерс. Предишните данни бяха за 3342 загинали.

Още: Броят на жертвите на трусовете във Венецуела продължава да расте

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Венецуела земетресение загинали земетресения
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес