Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела не спира да расте

Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535, сочат данни, оповестени днес от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде Ройтерс. Според най-новите данни броят на ранените е 16 740, а останалите без домове след трусовете вече са 17 854.

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Тези данни показват мащаба на бедствието, засегнало най-силно районите на столицата Каракас и град Ла Гуайра, отбелязва Ройтерс. Предишните данни бяха за 3342 загинали.

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