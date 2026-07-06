Роналдо обвини Анчелоти за провала на Бразилия на Мондиал 2026

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти е главният виновник за отпадането на отбора на осминафиналите на Световното първенство. Това заяви двукратният победител в надпреварата Роналдо, цитиран от вестник „АS”. Петкратните световни шампиони отстъпиха с 1:2 пред Норвегия и не успяха да продължат на четвъртфиналите.

Винисиус също отнесе доста критики

🚨Ronaldo Nazário on Carlo Ancelotti after Brazil’s World Cup elimination to Norway:



🎙️ Reporter: “Ronaldo, where do you think Brazil got it wrong tonight?”



🗣️ Ronaldo Nazário:



“I have to be honest, I think this elimination starts with the decisions from the bench.



Carlo… pic.twitter.com/wpY67SP9M2 — SethOfficial🇵🇹 (@UTD_Seth001) July 5, 2026

„Карло Анчелоти е един от най-великите треньори в историята на футбола, но в този мач допусна твърде много грешки. Все още не разбирам защо Жоао Педро не беше в състава за Световното първенство. Той имаше изключителен сезон, в добра форма е и Бразилия се нуждаеше от нападател, който може да предложи нещо различно“, каза Роналдо.

„Тогава нека да разгледаме Ендрик. Всеки път, когато излизаше на терена, той показваше енергия, агресия и непредсказуемост. Въпреки това, той прекара по-голямата част от Световното първенство на пейката“, добави той.

Двукратният световен шампион смята, че нападателят на Реал Мадрид Винисиус също трябва да носи отговорност за ранното отпадане от турнира.

„Всички знаем колко е талантлив, но това Световно първенство не беше добро за него. Той никога не показа това, което виждахме в клубния футбол. Норвегия заслужаваше да спечели, но Бразилия помогна на опонентите си, като направи грешки още преди мачът да започне“, завърши Роналдо.

Бразилия не успя да стигне до четвъртфиналите на Световното първенство за първи път от последните 36 години. Анчелоти удължи договора си с Бразилската футболна конфедерация до 2030 година.

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