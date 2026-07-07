Пълни резултати на Световното първенство по футбол 2026 - Португалия е АУТ! (ОБНОВЕНА)

В следващия повече от месец светът ще е завладян от футболна треска. Мондиал 2026 започва на 11 юни, а феновете с нетърпение очакват да видят какво ще направят техните любимци, както и кой ще се окичи с титлата „шампион“, която ще носи гордо през следващите 4 години. Битката за трофея обаче няма да бъде никак лесна. Причината е, че за първи път в историята на Световното първенство по футбол в надпреварата ще участват цели 48 отбора.
Резултати на всички мачове на Мондиал 2026
По-големият брой участници на Мондиал'26 означават повече мачове – 104, за да бъдем точни. Това значи, че ще има и повече групи – общо 12. Двубоите от груповата фаза на Световното първенство ще стартират още след откриването с мача между Мексико и ЮАР. Групите приключват на 28 юни, когато започват и елиминациите.
Тъй като между България и САЩ, Мексико и Канада има доста голяма часова разлика, много от мачовете са през нощта. Това ги прави неудобни за гледане в Европа. От Actualno.com обаче сме се погрижили да знаете как е завършил всеки един двубой на Мондиала. В тази статия ще намерите дневна програма на срещите от Световното първенство, както и резултатите от завършилите мачове. Статията ще се обновява постоянно, за да може да следите всеки един отбор, който ви интересува.
Резултати на Мондиал'26:
11.06.2026
12.06.2026
Канада 1:1 Босна и Херцеговина
13.06.2026
14.06.2026
15.06.2026
16.06.2026
17.06.2026
18.06.2026
Швейцария 4:1 Босна и Херцеговина
19.06.2026
20.06.2026
21.06.2026
22.06.2026
23.06.2026
24.06.2026
25.06.2026
26.06.2026
27.06.2026
Кабо Верде 0:0 Саудитска Арабия
28.06.2026 - край на групова фаза и начало на елиминациите
1/16-финал: Канада 1:0 Южна Африка
29.06.2026
1/16-финал: Бразилия 2:1 Япония
1/16-финал: Германия (3)1:1(4) Парагвай
30.06.2026
1/16-финал: Нидерландия (2)1:1(3) Мароко
1/16-финал: Кот д'Ивоар 1:2 Норвегия
01.07.2026
1/16-финал: Франция 3:0 Швеция
1/16-финал: Мексико 2:0 Еквадор
1/16-финал: Англия 2:1 ДР Конго
1/16-финал: Белгия 3:2 Сенегал
02.07.2026
1/16-финал: САЩ 2:0 Босна и Херцеговина
1/16-финал: Испания 3:0 Австрия
03.07.2026
1/16-финал: Португалия 2:1 Хърватия
1/16-финал: Швейцария 2:0 Алжир
1/16-финал: Австралия (2)1:1(4) Египет
04.07.2026
1/16-финал: Аржентина 3:2 Кабо Верде
1/16-финал: Колумбия 1:0 Гана
1/8-финал: Канада 0:3 Мароко
05.07.2026
1/8-финал: Парагвай 0:1 Франция
1/8-финал: Бразилия 1:2 Норвегия
06.07.2026
1/8-финал: Мексико 2:3 Англия
1/8-финал: Португалия 0:1 Испания
07.07.2026
3:00-5:00 САЩ - Белгия
19:00-21:00 Аржентина - Египет
23:00-1:00 Швейцария - Колумбия
09.07.2026
23:00-1:00 Четвъртфинална среща: Франция - Мароко
10.07.2026
22:00-0:00 Четвъртфинална среща
12.07.2026
0:00-2:00 Четвъртфинална среща
4:00-6:00 Четвъртфинална среща
14.07.2026
22:00-0:00 Полуфинална среща
15.07.2026
22:00-0:00 Полуфинална среща
19.07.2026
0:00-2:00 Среща за 3-4 място
22:00-0:00 Финал
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