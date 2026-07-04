Бутат Роналдо към титлата?! Аржентина е позор, Испания е терор! | Точно попадение

Бута ли ФИФА Кристиано Роналдо към световната титла? Този въпрос бе поставен от Златан Ибрахимович, а отговор бе потърсен и в последния епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg, посветено на Мондиал 2026. Причината - дискусионно отмененият гол на Хърватия в последното действие на мача с Португалия. А спортните журналисти Стефан Йорданов, Иво Вецев, Николай Илиев и Янко Станчев се обединиха около мнението, че голът на Хърватия действително е трябвало да бъде зачетен.

Португалия извади късмет с отменения гол на Хърватия

Макар и повторенията да не убедиха, че голът е нередовен, технологиите казаха друго - попадение няма. Хърватите напуснаха надпреварата разочаровани, а Кристиано Роналдо се доближи с още една крачка към среща с Лионел Меси и евентуална световна титла. Преди това обаче, "мореплавателите" трябва да минат през действащия европейски шампион Испания, който изигра най-силния си мач на Мондиала срещу Австрия и напомни за силната си игра от Евро 2024, когато мачкаше наред.

Аржентина си отдъхна: Кабо Верде едва не сътвори една от най-големите сензации в историята

Голямата сензация обаче можеше да се случи в 1/16-финалния мач на Аржентина, след като Кабо Верде докара събитията до продължения. Лионел Меси отново се превърна в герой, след като се отчете с гол и асистенция, но и се видя, че Аржентина е твърде зависима от своя капитан, а без него може да страда много. Добрата новина за "гаучосите" след това 120-минутно мъчение срещу Кабо Верде е, че предстои по-лек мач срещу Египет, който също игра продължения и е натрупал допълнителна умора.

И в епизод 13 "Точно попадение" предложи обичайната си "Игра за майстори", в която този път участниците трябваше да отгатват допуснати грешки във въпроси, свързани със световни първенства. Предаването пък по традиция завърши със сегмента "В мишената" - с прогнози на четири от предстоящите мачове от 1/8-финалната фаза. Целият епизод на "Точно попадение" може да гледате в нашия YouTube канал: