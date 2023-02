Силите се изравняват: Реал Мадрид също без трима ключови играчи за Ел Класико

Старши треньорът на тима Карло Анчелоти ще бъде лишен от присъствието на лекуващите контузии Ферлан Менди, Дейвид Алаба и Родриго. Днес тримата основни футболисти в селекцията на мадричани не тренираха наравно със съотборниците си, тъй като страдат от различни мускулни травми, които намаляват шансовете им за участие в голямото дерби.

