Войната в Украйна:

Криза в образованието: За десетки училища няма нито един желаещ директор

07 август 2025, 07:05 часа 677 прочитания 0 коментара
Криза в образованието: За десетки училища няма нито един желаещ директор

495 кандидати за училищни директори отиват днес на събеседвания за позиции в 320 институции, след като са преминали първия писмен етап. Това съобщиха от МОН в отговор на въпроси на "Сега" как протичат конкурсите за директори. От предоставените данни става ясно, че тези, които продължават напред, представляват около 65% от подалите заявления за участие в конкурсите. МОН обяви конкурси за директори на 443 образователни институции в средата на юни т.г. (на държавни и общински училища, както и за центрове за специална образователна подкрепа, центрове за подкрепа на личностното развитие, регионални центрове за приобщаващо образование и Държавен логопедичен център). За 82 от тях (което е около 18% - бел. ред.) е нямало кандидати, съобщават от МОН.

Още: Училищни директори недоволстват, че МОН и РУО искат от тях огромното количество информация

Общо в конкурсите са подадени 765 заявления, стаява ясно от данните. Някои са кандидатствали за повече от една позиция - 63-ма са подали документи за две места, 28 - за три, 7 - за 4. 511 души са кандидатствали само за една позиция. 614 души са допуснати до теста, като 151-те, които не са допуснати, представляват близо 20% от подалите заявления. От тях са се явили 587 кандидати, като 69 не са го издържали.

495 кандидати отиват на събеседвания за позиции в 320 институции. Те започват днес, на 7 август, като се очаква в повечето региони да приключат на 8 август, но в по-големите области ще продължат и следващата седмица. 

Още: Статуквото си е хубаво? МОН извади абсурден аргумент против мандатността на директори на училища и градини

На изпит за директори

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Половината от обявените позиции на училищни директори останаха свободни

Първата част от изпита за директорите бе тест с 50 въпроса с време за решаване от 70 минути. До втори етап се допускат кандидати, получили минимум 30 точки на теста.

Устният изпит, или събеседването, включва решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на институцията. Кандидатите трябва да развият концепцията си и да отговарят на допълнителни въпроси, ограничени само до съдържанието на съответния казус, който ще е съобразен със спецификата на съответната образователна институция. Кандидатите ще бъдат оценявани според уменията си за представяне на синтезирано и структурирано изложение по концепцията, визията за дългосрочно развитие на институцията, както и мотивацията, нагласата за работа в екип и самоусъвършенстване, комуникационните умения, способността за търсене и намиране на решения на проблеми и познаването на нормативната уредба.

Още: Над 6 млн. лв. допълнителни възнаграждения за директори в образованието

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Училища директори МОН училищни директори
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес