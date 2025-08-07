Съдът отвори вратичка за нов фронт срещу Асен Василев по дело за милиони

Сагата със "СТВ Консълтинг" - бившата фирма на председателя на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев - продължава да се развива. Има две нови съдебни решения по въпроса и те дават интересен ракурс на случая.

Първото е на Софийския градски съд (СГС) - съдът е обявил прекратяване на дейността на фирмата и e разпоредил начало на осребряване на имуществото ѝ. Решението е факт, макар да има висящо производство по несъстоятелност. Защо - според съда, компанията няма начин да бъде съживена и ако продължи да работи, само може да ощети кредиторите. Това решение обаче може да бъде обжалвано - дали е направено, предстои да видим.

Асен Василев ще бъде пряко намесен?

Освен това има определение по въпросното висящо производство от Върховния касационен съд (ВКС). С него е разрешено ключово обжалване за началната дата на неплатежоспособността на фирмата. Това е много важно, защото може да замеси Асен Василев по-пряко в казуса - зависи дали в крайна сметка определената начална дата ще съвпадне с период, в който той все още е в ръководството на компанията. И това определение, както и решението на СГС, са от 9 юли.

Първоначално, за начална дата на неплатежоспособността бе обявена 31.12.2020 г. Към тази дата Асен Василев е бил едноличен собственик на фирмата. След обжалване Софийският апелативен съд определи различна дата - 31.12.2023 г. Като аргумент за определяне на тази нова дата се изтъква отчетена от дружеството печалба за 2022 г. Себастиан Бретшнайдер - основен кредитор на фирмата, обжалва с аргумента, че положителният финансов резултат е подвеждащ и се дължи на привлечени заемни средства. Той пита ВКС допустимо ли е отчетената печалба да се зачита като самостоятелен критерий за определяне на неплатежоспособността, като въпросът е приет от съда за допустим. Съдът приема и питането допустимо ли е прилагането на специален член от ГПК - чл. 161, заради създадени пречки в хода на събиране на доказателствата. В тези случаи се допуска съдът да прецени, че фактите са доказани. По спора е имало непредставени от фирмата както първични счетоводни документи, така и договорна документация.

Има и нови претенции от кредитори - този път за банков заем. Твърдението е, че въпросният заем е осчетоводен като погасен, обаче всъщност не е. С анекс през 2023 година е било договорено падежът по този кредит да настъпи на 31.12.2025 година. При тези допълнителни вземания СГС е счел да пристъпи веднага към ликвидация на дружеството въпреки висящата процедура по несъстоятелност и да обяви прекратяване на дейност и осребряване на имуществото, без да се изчаква законовият срок за приемане на план за оздравяване.

Цялата сага със "СТВ Консълтинг" тръгна заради жалба от американския гражданин Себастиан Бретшнайдер, който се обърна към съда с твърдение, че компанията му дължи 3 181 600 долара от невърнат заем и лихви.

