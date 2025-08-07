И Индия ще пострада след ескалацията на спора между САЩ и Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще „повиши значително“ митата върху индийския износ за САЩ заради покупките на руски петрол от Ню Делхи, засилвайки заплахата си да атакува основен търговски партньор. „Индия не само купува огромни количества руски петрол, но и продава голяма част от закупения петрол на свободния пазар с големи печалби“, написа Тръмп в платформата си Truth Social в понеделник. „Не ги интересува колко хора в Украйна са убити от руската военна машина. Поради това ще повиша значително митата, плащани от Индия на САЩ.“

Миналата седмица Тръмп обяви 25% ставка върху индийския износ, шокирайки Ню Делхи, след като месеци преговори не успяха да постигнат пробив. Той също така заплаши с още мита, ако Индия продължи да купува петрол от Русия - и вчера, 5 август, обяви налагане на още 25% мита.

Новите действия на американския президент дойдоха преди крайния срок 8 август, в който Русия трябва да постигне примирие с Украйна, като администрацията заплашва с така наречените вторични санкции срещу страни, които купуват руска енергия. САЩ и други съюзници на Украйна разглеждат тези покупки като помощ в подкрепа на икономиката на руския диктатор Владимир Путин и подкопаване на натиска върху Москва да сложи край на война, която вече е в четвъртата си година. Още: За руския петрол: Индия официално се опълчи на Тръмп и то с красноречиви аргументи

Индия е основна цел на Тръмп в кампанията за прекратяване на войната в Украйна. Ню Делхи обаче се противопостави, като премиерът Нарендра Моди, който в миналото е имал топли отношения с Тръмп, отговори на заплахата на американския президент, като призова индийците да купуват местни стоки и сигнализира, че администрацията му ще продължи да купува руски петрол.

„Атаката към Индия е неоправдана и неразумна“, заяви индийското Министерство на външните работи в публикация в социалните медии по-късно в понеделник, обвинявайки ЕС и САЩ, че търгуват с Русия, когато това „дори не е жизненоважна национална необходимост“. Длъжностните лица заявиха, че „вносът на Индия е предназначен да осигури предвидими и достъпни разходи за енергия за индийския потребител“ и го нарекоха „необходимост, наложена от световната пазарна ситуация“.

Правителството на Моди не е дало инструкции на индийските петролни рафинерии да спрат да купуват руски петрол и не е взето решение дали да се спрат покупките, казаха пред Bloomberg запознати със ситуацията, поискали да не бъдат назовани поради чувствителността на въпроса. Още: "Те не се интересуват колко хора в Украйна са убити": Тръмп с нови заплахи за мита към Индия

Индия се превърна в основен купувач на руски суров петрол след нахлуването в Украйна през 2022 г., подтикната от отстъпките, които получава. Средно страната е купувала руски суров петрол с около 1,7 милиона барела на ден досега тази година, според данни за проследяване на танкери.

Индия е изнасяла около 1,4 милиона барела рафинирани горива на ден през първата половина на тази година, според данни на Kpler, събрани от Bloomberg. Товарите с дизел или газьол съставляват приблизително 40% от общия износ на горива, докато бензинът и компонентите за смесване съставляват около 30% от доставките.

Въпреки това, количественото определяне на крайните продукти, които Индия изнася, произведени специално от руски суров петрол, е трудно, тъй като рафинериите обикновено консумират набор от барели и след това изнасят още по-широка гама от горива. Европейският съюз наскоро въведе пакет от санкции, които ще забранят закупуването на гориво, произведено от руски суров петрол, но търговците все още чакат органът да обясни как мерките ще работят на практика. Още: Индия засега не купува руски петрол, компенсира с американски

Всяко прекъсване на индийските покупки на руски петрол може да я принуди да търси доставки от другаде. Миналата седмица най-големият преработвател в страната закупи няколко милиона барела суров петрол от САЩ и ОАЕ при внезапни покупки, които бяха едновременно големи и за относително незабавна доставка.

В рамките на крайния срок, даден на Путин за спиране на боевете в Украйна, в петък могат да бъдат наложени вторични санкции, насочени към купувачите на руски петрол.

„Вторичните санкции и митата срещу тези, които плащат за тази война – като Китай, Индия и Бразилия – като купуват петрола, произвеждан от Русия, са очевидна следваща стъпка в опит да се сложи край на тази война“, каза Мат Уитакър, посланикът на САЩ в НАТО, пред Bloomberg Television. „Това наистина ще ги удари там, където е най-важно, а именно в основния им източник на приходи, който е продажбата на петрол на тези страни.“ Още: На фона на заплахите на Тръмп: Индия сменя руския петрол с алтернативни доставчици

Търговски преговори

През последните седмици Тръмп засили реториката си срещу Индия, атакувайки страната заради митата и други бариери пред американски стоки, продължаващите покупки на енергия от Русия и участието ѝ в групата БРИКС от развиващи се икономики, по-специално заради обмислянето на алтернативи на щатския долар от блока.

Индийското правителство посочи, че възнамерява да продължи преговорите със САЩ с надеждата да осигури по-ниски мита. Индия обмисля увеличаване на покупките на природен газ от САЩ, увеличаване на вноса на комуникационно оборудване и злато.

Длъжностните лица виждат тези стъпки като начин за намаляване на търговския излишък на Индия със САЩ - ключов проблем за Тръмп. САЩ имаха търговски дефицит с Индия от около 43 милиарда долара миналата година, 11-ият по големина, според данни на Международния валутен фонд.

Но има редица точки, които усложняват дискусиите. Моди не е склонен да отвори чувствителни сектори като селското стопанство и млечните продукти за САЩ. Индия ограничава вноса на млечни продукти заради правилата относно фуражите за животни, които не могат да бъдат облекчени поради религиозно чувствителни въпроси. Още: Индия отказала F-35 от САЩ, Русия се включи с изкушаваща оферта

Отношенията между Моди и Тръмп се влошиха през втория мандат на американския президент. По-рано тази година, след сблъсъци между Индия и Пакистан - и двете ядрени сили - Тръмп заплаши да прекрати търговските преговори и да блокира достъпа до американските пазари, ако страните не спрат боевете. Тръмп твърди, че действията му са донесли мир, мнение, което допълнително разгневи Ню Делхи, пише Bloomberg.

Натиск върху Русия

Индия е в разгара на засиленото внимание на Тръмп върху прекратяването на войната на Русия в Украйна. Президентът се завърна в Белия дом, обещавайки бързо да прекрати руската инвазия, но тези усилия бяха осуетени от Путин, който отговори само с максималистични искания за украинска територия и отказа призиви за лични разговори с украинския президент Володимир Зеленски.

Тръмп е все по-разочарован от Путин, което доведе до последните му заплахи за налагане на икономически санкции в опит да принуди руския си колега да преговаря добросъвестно. Тръмп е заплашвал да затегне санкциите срещу Москва в миналото, само за да забави действията с надеждата да запази преговорите. Още: Новите мита на Тръмп обърнаха цената на петрола в друга посока

Путин отхвърли последната кампания за натиск на Тръмп, заявявайки, че военните му цели в Украйна са непроменени. Напрежението между Вашингтон и Москва се засили миналата седмица, когато Тръмп заяви, че е преместил две ядрени подводници в отговор на „силно провокативни изявления“ на бившия руски президент Дмитрий Медведев.

Превод: Ганчо Каменарски