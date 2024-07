След трансфера на Мбапе: Реал Мадрид удължи договора на основен халф

Реал Мадрид удължи договора на основен халф часове, след като „кралете“ обявиха официално трансфера на Килиан Мбапе. Става въпрос за хърватския национал Лука Модрич. Новината бе съобщена от испанския гранд.

Днес 38-годишният Модрич официално е подписал своя договор с Реал Мадрид. Контрактът на ветерана е до лятото на 2025-та. Очаква се след края на новия договор на Лука Модрич с „кралете“ той да сложи край на кариерата си.

