Стана ясно бъдещето на Гарет Саутгейт

Селекционерът на националния отбор на Англия Гарет Саутгейт ще остане начело на "трите лъва", какъвто и да е развоят на финала на Европейското първенство по футбол в Германия между Испания и островитяни. Новината съобщават британските медии и авторитетният журналист Фабрицио Романо.

От английската асоциация вече са провели разговор със Саутгейт, който заема тази длъжност от 2016 година насам. Ръководството възнамерява да удължи договора на 53-годишния специалист. Планът за "трите лъва" е Гарет Саутгейт да води тима и на Световното първенство през 2026 година.

ОЩЕ: Драма като в ДПС в играта ни с прогнози: Всички искат Англия да загуби финала на ЕВРО 2024! (ВИДЕО)

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FA insist on Gareth Southgate to stay, they want him to be England's manager regardless of the outcome in the Euros final vs Spain.



Internal talks already took place to confirm total confidence in Southgate. pic.twitter.com/71ihPQX8Jw