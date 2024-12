"Съжаляваме за това, което сме причинили": ФИФА помоли Украйна за извинение

Световната футболна централа (ФИФА) изпрати писмо до Украинската футболна федерация, в което изразява своето съжаление за това, че по време на жребия за Световното първенство 2026 показа карта на страната, в която не фигурира окупирания от Русия Крим. Под кореспонденцията се е подписал Елхан Мамадов, който отговаря за отношенията с местните централи.

"Напълно разбираме деликатността на тази материя и инцидентът бе съвсем неволен, като съжаляваме за това, което сме причинили", написа Елхан Мамадов от ФИФА. Той разкрива, че се работи по отстраняване на изображението, и уверява, че се прави преглед, за да не се допускат повече такива грешки.

FIFA displayed a map of Ukraine without Crimea during the draw for the 2026 World Cup



Ukrainian Foreign Ministry spokesperson Georgiy Tykhiy stated that Ukraine expects a public apology from FIFA. pic.twitter.com/JoUsOyhJG9