Треньорът на Лудогорец за жребия в Лига Европа: „Предстои ни сериозно изпитание“

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Мариас Хьогмо направи кратък коментар относно жребия на „орлите“ в Лига Европа. Разградчани ще срещнат унгарския шампион Ференцварош на плейофите. Това ще бъде третият път през този сезон, в който двата отбора се изправят един срещу друг. Първите два бяха в квалификациите за влизане в основната фаза на Шампионска лига, а вторият беше в Лига Европа.

Хьогмо: „Трите мача срещу Ференцварош бяха сериозно изпитание за нас“

Класирането на Лудогорец за плейофния рунд не беше сигурно до последния мач. „Орлите“ трябваше да победят Ница, за да се класират. Разградчани го направиха, като надвиха французите с 1:0. Жребият беше изтеглен на 30 януари и отреди българския шампион да срещне унгарския. Ето какъв беше коментара на треньора на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо: „Вече изиграхме три мача срещу Ференцварош през тази година и те бяха сериозно изпитание за нас.

„Отборът демонстрира характер и развитие“

Доволни сме от начина, по който успяхме да се класираме за следващия кръг, защото в тези срещи показахме израстване, стабилност и по-голяма увереност в играта си. Отборът демонстрира характер и развитие, което ни дава основание за оптимизъм, и с нетърпение очакваме вълнуващите двубои, които предстоят срещу унгарския отбор“. Двубоите ще се изиграят на 19 и 26 февруари, като Лудогорец ще бъде домакин в първия, а Ференцварош – на реванша. „Орлите“ завършиха основната фаза на 22-ро място с 10 точки, а унгарците – на 12-та позиция с 15 пункта.

