ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 09.06.2026

Днешният ден е изпълнен с множество спортни събития, които ще отговорят на претенциите на всеки фен. Привържениците на футбола ще могат да се насладят на множество контроли преди началото на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Също така текат турнирите по тенис от сериите АТР 250 в Щутгарт и Хертогенбош. Денят предлага и колоездачната обиколка на Оверн-Рона-Алпи, както и баскетболния сблъсък между Барселона и Тенерифе.

Какво можете да гледате по телевизията днес

12:00 Тенис: ATP 250: Щутгарт, Яник Ханфман - Александър Ковачевич, Max sport 3

12:00 Тенис: ATP 250: Хертогенбош, Габриел Диало - Адриан Манарино, Мах sport 1

14:00 Тенис: ATP 250: Щутгарт, Роман Сафиулин - Джовани Мпечи Перикар, Max sport 3

14:00 Тенис: ATP 250: Хертогенбош, Талон Грикспор - Ботик ван де Зандсхулп, Max sport 1

16:00 Тенис: ATP 250: Щутгарт, Ян-Ленард Щруф - Алекси Галарно, Max sport 3

16:00 Тенис: ATP 250: Хертогенбош, Джеймс Маккейб - Зизу Бергс, Max sport 1

16:20 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, мъже, III етап, Евроспорт 1

18:00 Тенис: ATP 250: Щутгарт, Ник Кириос - Корентен Муте, Max sport 3

18:00 Футбол: Балтийска купа 2026, Латвия - Фарьорски о-ви, Нова спорт

18:00 Тенис: ATP 250: Хертогенбош, Тайс Богард - У Ибин, Max sport 1

19:00 Футбол: Армения – Молдова, Диема спорт 3

19:00 Футбол: Балтийска купа 2026, Естония – Литва, финал, Диема спорт 2

20:00 Футбол: Унгария – Казахстан, Диема спорт

21:00 Баскетбол: Барселона – Тенерифе, Лига Ендеса, Нова спорт

21:00 Футбол: Азербайджан - Сан Марино, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Алмерия – Кастейон, Ла Лига 2, плейофи, Max sport 4