"Можем да очакваме терористични атаки от спящи ядра на Иран": Елена Поптодорова ексклузивно в Студио Actualno (ВИДЕО)

"Можем да очакваме друг вид атаки от Иран - терористични, спящи ядра и спящи клетки. Да припомним терористичния акт в Сарафово през 2013 г., когато беше съвсем различна международна среда. Сега Хизбула, действаща под диктат на Ислямската гвардия, направи този атентат отново като част от войнат си с Израел. В привидно мирни условия трябва да знаем, че Иран е заложил такива спящи клетки в европейските държави". Това коментира ексклузивно в ефира на Студио Actualno бившият посланик на България в САЩ, дипломат и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова. По думите й споразумението ни със САЩ е на над 20 години, по линия на което идват самолетите на авиобазата в Безмер.

"Няма причини за тревога у местните хора. Тези самолети няма да влизат пряко в бойни операции, макар искането в американската нота да е военно-политическо. В първата нота се касаеше за учения. Честното е да се каже, че тези зареждащи самолети ще са част от операции на американското военно командване, но това, разбира се, не означава никаква заплаха за България. Иран до момента атакува само съседни държави в региона", подчерта още тя.

Относно комуникационната стратегия на кабинета за разполагането на военните цистерни в Безмер, Поптодорова каза още: "Ние имаме ангажименти, които трябва да спазим. НАТО е най-сигурната гаранция за сигурността на България, но това далеч не означава, че партиите обясниха достатъчно добре защо това е важно. Не са обяснени правилно разломите между Русия и Западния свят - имаше ги и те съществуваха преди 2014 г., но те бяха на по-меката основа - културологични, идеологически, но нямаше сблъсък по отношение сигурността. Този разлом е тежък и ще продължи много дълго време, но не го обясняваме на хората от Ямбол. Защото това е политически трудно и защото си изборно меркантилен и се бориш за следващите избори, а не се бориш за дългосрочно развитие", критикува още тя.

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"Многопластовата" външна политика на Радев

"Настъпи тотална конфузия в представите на хората. Не бива да се чудим, че има подобни тревожни реакции", каза още дипломатът на въпрос колко още пласта може да придобие "многопластовостта" във външната политика на правителството, определяна като такава и от самия премиер, и от негови парламентарни остриета.

На въпрос дали Румен Радев не попаднва в собствения си капан с тезите си относно американски самолети, които са заплаха за националната сигурност, но само когато са у нас след подпис на предишната власт, а други американски самолети са защита на националната сигурност, когато престояват у нас с подпис на Радев, тя обясни:

"Радев дълго време се разглези в уюта на президенството. Един въздушен ас, който е свикнал да взема решения самостоятелно и еднолично горе във въздуха, изведнъж се озова в креслото на държавен глава на страната, но с всички свои навици и убеждения, които е градил десетилетия назад във времето. В уюта на президентския кабинет може да си нравоучителен, но като премиер трябва да знаеш, че отлични и еднозначни решения няма. Трябва да се избира понякога измежду злини. Затова толкова категорично влезе в конфронтационен стил по отношение ветото за санкциите на Русия, по които после се оказа, че имаме само резерви", припомни още тя.

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Поптодорова е на мнение, че залогът за съюзниците и в ЕС, и в НАТО е много по-голям от някаква текуща конюнктура и говорене за вътрешна публика. "Всеки е отговорен и знае, че след международните маси трябва да се прибере у дома и да обясни интереса си. Когато можеш да докажеш ангажимент към дългосрочния интерес на държавата си, а няма съмнение, че дългосрочния ни интерес е ЕС и НАТО, тогава по друг начин се водят вътрешните разговори", каза още тя.

България пред избор

"Убедила съм се по трудния начин в две неща - управлението винаги дисциплинира и управлението винаги означава плащане на цена. Няма как да излезеш непокътнат от едно управление, точно заради тази сложност и "многопластовост". Никога не се опитахме в тези 35 години да формулираме по по-универсален начин дългосрочното развитие на страната. Премиерът Радев ще се сблъсква тепърва с още много конкретни политически решения и те ще бъдат свързани именно със сигурността, където има много дългосрочна политика, а не просто отбрана, превъоръжаване на армията и т.н.", подчерта още тя.

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По думите на бившият ни посланик в САЩ страната ни е поставена пред ясен избор заради войните в Иран и в Украйна и няма как да сме и от двете страни. "Освен тези решения по отношение на САЩ, ще му се наложат на Радев решения и по отношение на Украйна", подчерта тя.

Разклатеният Тръмп

"Виждаме промяна в нагласите на американската администрация и Тръмп относно войната в Украйна и сблъсъка им с реалността", коментира още Поптодорова. Според нея година и половина след влизането си в Белия дом, Тръмп е видял, че всичко е много по-различно от предварителните му заявки.

"Започва, макар и с ръмжене, непризнато, изменение в отношението му към съюзниците. Той разбира, че не може да се справи сам по отношение на Ормуз и Иран. Това са го видели всички негови предшественици - до неотдавна Тръмп беше горд, че е първият американски президент, който се е осмелил да удари Иран. Ами, то не е случайно, че предшествениците му са търсили други начини да овладеят Иран след 1979 г.", подчерта тя.

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Дипломатът обърна внимание и на новина, която остана леко встрани от дневния ред у нас:

"По-важно е друго. Сега в Киев се е озовала една доста любопитна фигура - Лора Лумър. Не е известна на публиката, но това е една силна активистка на МАГА, буквално заслепена поддръжница на президента Тръмп, която буквално назначаваше и уволняваше най-висшите етажи на управлението в началото на мандата и му влияеше за персоналните назначения. Същата тази госпожа, която беше отявлен привърженик на Путин, се озовава в Киев и сега се извинява публично на Украйна за това, че е имала много неправилна представа за войната. След като е дошла на място и е видяла събитията, вече изцяло подкрепя Киев и каузата на Зеленски. Може да е много страничен детайл, но показва коренна промяна в разбиранията в сърцето на самата администрация на Тръмп", твърди още Поптодорова.

Според нея това е сиптом за оформяне на една показателна и постоянна промяна в нагласата. "Всички стоим върху раменете на тези преди нас. Предходните войни на Америка никога не са завършили при президента, който ги е започнал. Корейската война, Виетнам, Афганистан - нужен е следващ президент, който да тръгне начисто и да може да направи компромиси. Войната в Иран също няма да мине без компромиси от американска страна. Трябва да бъде платено на Иран някак - чрез освобождаване на средства с цел възстановяване на щети срещу замразяване на ядрената програма. Голата и горчива истина е, че иранската ядрена програма не е замразена. Съвсем не е случайно, че Тръмп обяви ядрено споразумение със Саудитска Арабия - той ще търси промяна въобще на ядрената картина в Близкия Изток", завърши анализа си Елена Поптодорова.

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