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Тръмп благодари на Радев за използването на авиобаза "Безмер" от САЩ

24 юли 2026, 23:03 часа 456 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп благодари на Радев за използването на авиобаза "Безмер" от САЩ

"Благодаря Ви, министър-председателю Радев!" Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа TrouthSocial. Причината е, че българският парламент одобри използването на авиобаза „Безмер“ от САЩ въпреки заплахите на Иран.

Припомняме, че в знак на подкрепа за стратегията на президента Доналд Тръмп в Близкия изток, българският парламент в сряда одобри използването на авиобаза „Безмер“ от американските въоръжени сили за подпомагане на операциите на САЩ, свързани с Иран. Решението беше взето въпреки отправените от Техеран директни предупреждения, че подобен ход ще превърне България в „съучастник“ в американските военни действия.

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Предложението беше прието с убедително мнозинство – 136 гласа „за“, 13 „против“ и двама „въздържал се“. То позволява временното разполагане в авиобаза „Безмер“ на до осем американски самолета за въздушно презареждане KC-135, около 250 военнослужещи от САЩ и съпътстващо оборудване за периода от 24 юли до 1 октомври.

Съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ от 2006 г., всяко ново оперативно използване на съвместните военни съоръжения изисква одобрението на Народното събрание.

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Гласуването идва в момент, когато администрацията на Доналд Тръмп среща съпротива от страна на няколко западноевропейски съюзници по отношение на исканията за подкрепа на американските операции в разширяващия се конфликт с Иран. За разлика от тях решението на България подчертава нарастващата готовност на редица държави от зточна Европа да се обвържат по-тясно с политиката на Вашингтон.

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Българският министър-председател Румен Радев се опита да увери обществото, че разполагането на американските сили няма да превърне страната в участник във военния конфликт. „Категорично е изключено от територията на България да се извършват бойни операции в Близкия изток“, заяви Радев. Той обясни, че американските самолети-танкери ще изпълняват единствено логистични задачи, свързани с въздушно презареждане извън българското въздушно пространство.

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Министърът на отбраната Димитър Стоянов също подчерта, че в базата няма да бъдат разполагани настъпателни оръжия и че България е получила уверения от Вашингтон за свеждане до минимум на рисковете за националната сигурност.

„Поискахме и получихме гаранции от нашия стратегически партньор, насочени към минимизиране на рисковете за националната ни сигурност“, заяви Стоянов пред народните представители. Той допълни, че временното разполагане „не превръща България в страна по военните действия“. Решението на парламента беше взето въпреки отправените категорични заплахи от страна на Иран.

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По-рано тази седмица Техеран предупреди, че разрешаването на американски самолети да оперират от българска територия ще направи страната съучастник в това, което иранските власти определят като „агресия и военни престъпления“.

Предупреждението следва вече познатата практика на Иран да отправя заплахи към държави, които предоставят военни съоръжения на САЩ след американски удари по ирански цели. Няколко местни представители в района на авиобаза „Безмер“ също изразиха опасения, че съоръжението може да се превърне в потенциална цел, ако военните действия в региона се разширят. Парламентарното гласуване подчертава и по-широките политически промени в България.

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Правителството на Румен Радев се стреми да укрепва отношенията както със Съединените щати и НАТО, така и да развива по-тесни връзки с администрацията на Доналд Тръмп. Радев е подложен на вътрешнополитически натиск да не се обвързва прекалено тясно със САЩ, особено като се има предвид, че България е една от едва трите държави в Европейския съюз – заедно с Кипър и Румъния – чиито граждани все още се нуждаят от визи за краткосрочни пътувания до Съединените щати с туристическа или бизнес цел. Въпреки подкрепата на България за политиката на администрацията на Тръмп, Вашингтон досега не е предоставил на страната статут за безвизово пътуване.

Разрешението американски самолети да използват български военни бази отразява задълбочаващото се геополитическо разделение в Европа по отношение на политиката на Доналд Тръмп спрямо Иран. Докато големи западноевропейски държави като Франция, Германия и Италия демонстрират нежелание да се ангажират по-пряко с подкрепа на американските военни операции, няколко източноевропейски страни възприемат значително по-различен подход. Държави като Полша, а вече и България, все по-тясно координират позициите си с Вашингтон по въпросите на сигурността, разглеждайки Съединените щати като основен гарант за регионалната стабилност пред лицето на заплахи, идващи от Русия, Иран и други противници.

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За администрацията на Доналд Тръмп подкрепата на България представлява важна дипломатическа победа. Според оценката в материала тя показва, че въпреки разделенията в рамките на Европейския съюз ключови съюзници по източния фланг на НАТО остават готови да подкрепят американските военни операции дори в условията на преки заплахи и натиск от страна на Техеран.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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