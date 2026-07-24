Проф. Даниел Вълчев: Кое би било това българско правителство, което ще откаже на САЩ няколко самолета да кацнат тук

„Аз донякъде бих могъл да мина за специалист по закона, но нямам никакво самочувствие да казвам на хората кое е морално и кое не е морално. Това е запазено за други хора. Аз винаги съм считал, че хората, които много говорят за морал, в крайна сметка се оказват не много достойни за собствените си приказки. Ние имаме един общ проблем в България, дано много общо не прозвучи. Но като че ли всички сме за демокрацията, за върховенството на закона. А пък не харесваме демократично избраните си правителства и често - демократично гласуваното си законодателство. И това е много странно“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV проф. Даниел Вълчев.

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„Българите, като че ли, поне тия, които сега сме на земята, считаме своите елити за нелегитимни. Ние считаме, че богатите в България нечестно са се възползвали от приватизация и там каквото има по времето на прехода. Считаме, че министрите обикновено са намерени на някакво кръстовище, каквито случаи имаше. Считаме, че не чрез труд и талант се успява, и т.н. И всичко това ни кара да сме много подозрителни срещу елитите във всяка една област. Трябва да призная това - много често и основателно“, посочи той.

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„Демокрацията мнозина си я представят като някаква статистика. 55 считат така, 45 считат обратно. Това е по-сложен процес, който ние тепърва се опитваме някакси да се впишем в него“, отбеляза Вълчев. „Моментът не е такъв, тъй като правителството няма още 100 дни на мнозинството и твърде е рано да се правят някакви изводи, поне според мен“, каза още той.

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„Към проекта на господин Радев има очаквания и в международен план, и във вътрешнополитически план. Според мен по-големите предизвикателства пред правителството и мнозинството ще бъдат във вътрешен план“, смята Даниел Вълчев.

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„В международен план – да, вероятно не са най-добрите назначения тези, които виждаме тук-там. Вероятно би трябвало да се знае, че като отидеш във воюваща държава, тя воюва не само на фронта, но воюва и в съзнанието на хората, в медиите и така нататък. И че вероятността да бъдеш обвързан с нещо, което не ти е било много ясно, не е толкова малка. Така че при една по-добра дипломатическа подготовка вероятно това може да бъде избегнато.

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По отношение на Коалицията на желаещите аз тук нямам критичен коментар, по простата причина, че господин Радев много ясно заяви, че неговата позиция е проевропейска, но в никакъв случай не е проактивна в този конфликт“, заяви още той.

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А що се отнесе до самолетите в „Безмер“? Там пък не виждам някакъв голям въпрос, по простата причина, че не се сещам. Кое би било това българско правителство от 1990 г. до днес, което ще откаже на САЩ няколко самолета да кацнат тук“, попита Даниел Вълчев.