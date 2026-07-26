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"Улицата ще свали това правителство, ГЕРБ ще се върне на власт": Борисов обяви жалба пред КС за бюджета (ВИДЕО)

26 юли 2026, 11:31 часа 1191 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Улицата ще свали това правителство, ГЕРБ ще се върне на власт": Борисов обяви жалба пред КС за бюджета (ВИДЕО)

Ние в началото дадохме толеранс като системна партия. Бюджетът е пълен фалстарт. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше категоричен, че ГЕРБ ще се върне на власт, а улицата ще свали правителството на Румен Радев.

""Прогресивна България" не е в началото на управлението си. Румен Радев прави партията си от 9 години. Ние дадохме 100 дни толеранс, но за съжаление, не можем да подкрепим правителството в нито една сфера", категоричен е Борисов.

Те се оправдават с нашия стар бюджет, но те имат пълното мнозинство да направят всичко, което искат, допълни той.

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"Ще се върнем на власт, улицата ще свали Радев"

Борисов разкритикува Румен Радев за външната политика, която води.

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Ако хората в Ямбол и Сливен са ви по-малко мили от тези в София, кажете го. "Това правителство се бори с българските олигарси, докато помага и толерира руските олигарси", заяви лидерът на ГЕРБ и иронично посочи, че политиката на Радев е извън страната - "йес, йес", а след това - "нет, нет".

"Това правителство се бори с българските олигарси, докато помага и толерира руските олигарси", заяви Борисов.

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Той беше категоричен, че правителството няма да падне с вотове на недоверие. "Улицата ще го свали. Те обещаха на всички всичко и сега излъгаха огромни маси хора. Българският народ е рядко мъдър", посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов е категоричен, че ГЕРБ ще се върне на власт. "Когато се върнем, ще има и детска болница", каза той.

За президентските избори

Борисов коментира предстоящите президентски избори и кандидатурата на Илияна Йотова.

"Аз винаги съм се отнасял с уважение към президентската институция. Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик, много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тези, които ще я подкрепят. С кандидатурата си обедини всички леви. Подозирам, че ПБ ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи, ще е грозно ако не я. На 100% съм сигурен, че ще бъде подкрепена. Септември месец ще видим и социологиите, които ще излизат", коментира Борисов. 

"Не мога да си изкривя душата, че откакто Йотова стана президент, тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през предните 9 години. Тя действа със замаха на президент. Изборът на Гюров беше най-правилното решение, за да има такова правителство. Изисква се да се направи КСНС", посочи той.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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