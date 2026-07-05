Всички мачове на Световното първенство – 06.07.2026

Осминафиналната фаза на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, е в разгара си. Вече се изиграха половината двубои от този етап на турнира, а по време на Ден №26 предстоят още два изключително любопитни сблъсъка. Те ще определят поредните два тима, които ще се класират за 1/4-финалите на най-големия международен футболен форум.

Ден №26 на Мондиал 2026: Начален час и ТВ

В програмата на Ден №26 на Световното първенство по футбол са залегнали два много здрави мача. Първият е между домакина Мексико и Англия. Втората среща пък е сблъсък на европейски суперсили, като в него сили ще премерят Португалия и Испания.

В колко часа започват мачовете от Ден №26 на Световното?

Двубоят между Мексико и Англия ще започне в 01:00 часа българско време. Мачът между Португалия и Испания е във вечерната програма като е насрочен за 22:00 часа.

Кои телевизии ще предават двубоите от Ден №26 на Мондиала?

Всички мачове от програмата на Ден №26 ще бъдат давани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната рубрика на Actualno.com.

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