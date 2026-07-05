Невероятен Никола Цолов отново пренаписа историческите книги на Формула 2

Доминацията на Никола Цолов във Формула 2 продължава! Българският пилот влиза в историческите книги с почти всяко свое стъпване на пистата. Родният състезател отново записа името си със златни букви при триумфа си в Гран При на Великобритания. Цолов бе безапелационен през целия уикенд и записа победа както в спринтовата надпревара, така и в основното състезание. По този начин той повтори постижението на Зейн Малони от 2024 година като пилот, постигнал двойна победа на една писта във Формула 2.

Никола Цолов влезе в историята на Формула 2 за пореден път

Освен това, Цолов влезе в историята на шампионата като първия пилот с три поредни победи. Преди да триумфира на "Силвърстоун", Българският лъв грабна трофея за първото място и в Барселона, и Австрия. По този начин той затвърди доминацията си и оглави еднолично класирането при пилотите. С успеха си в спринтовата надпревара във Великобритания, родният пилот се изравни по точки с лидера Габриеле Мини. Цолов обаче имаше повече победи в актива си и зае първата позиция. Победата в основната надпревара означаваше, че той ще увеличи аванса си на върха.

ОЩЕ: След фурора в Англия: Никола Цолов сподели тайната зад двойния триумф, но вече гледа напред към следващата цел

В момента Никола Цолов има 141 точки на върха на класирането. Вторият Габриеле Мини е със 124 пункта в актива си. Рафаел Камара позагуби точки в борбата за титлата и поизостана на третата позиция с 94 точки. За пилотите от Формула 2 предстои едноседмична почивка, преди да се отправят към следващия старт, а именно Гран При на Белгия. Надпреварата на емблематичната писта "Спа" ще се проведе между 17 и 19 юли.

ОЩЕ: Страхотна новина: Никола Цолов се качва в болид от Формула 1 още тази есен!