Стокхолмският синдром и македонската история: Д-р Константин Голев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

В Република Северна Македония наблюдаваме Стокхолмски синдром спрямо Сърбия, заяви в Студио Actualno Балкани историкът д-р Константин Голев от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките и технически секретар на българо-македонската историческа комисия. Участието му беше в контекста на доклада на Европейския парламент за напредъка на Северна Македония, в който европарламентът призовава историческата комисия между двете държави за резултати, историята да не се фалшифицира и констатира с тревога за ширещия се "Сръбски свят".

Стокхолмският синдром спрямо Сърбия

"Бих си обяснил този синдром с провинционалността на това общество. Понеже то е много малко, винаги е принадлежало към по-голяма структура. В случая с Югославия центърът е Белград. Там е формирана голяма част от политическия елит и в момента, това е голямата цел и това е извора на някакъв престиж. Все още продължава този Стокхолмски синдром да се изживява от политическия елит", добави още историкът. ОЩЕ: Страхът от архиви в Скопие: Доц. Милен Михов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Мицкоски иска да прилича на Вучич

Историкът заяви, че Сърбия е влияела на историческия разказ в Северна Македония, който в момента се брани. "Мицкоски е решил за себе си да не влиза в ЕС. Иска по-скоро да гради някакъв режим тип Вучич, който да е в периферията на Европа", смята д-р Голев.

Русия пък по думите му има пръст в генезиса на македонизма в този му вид, който е силно просръбски.

"Руснаците от Царска Русия през Съветския съюз до Путинова Русия винаги са флиртували с македонизма. Това е видно, че именно Коминтернът дефинира съществуването на самостоятелна македонска нация", уточни д-р Голев. ОЩЕ: Кирилицата е македонска - новият руски посланик в Скопие действа да скара Северна Македония и България

Македонските лъжи за България

"Самият термин окупатори между 1941 и 1944 не е релевантен по отношение на държавата Северна Македония и не е съществувала никога преди това. По това време българските войски окупират територии, които са принадлежали на Кралска Югославия", заяви още д-р Голев.

По думите му българските войски няма как да окупират нещо, което не е съществувало.

"Отделен въпрос е какво е населението, как възприема армията, каква част от офицерите в тази армия са родени в Македония и имат семейства", добави още д-р Голев.

Той обърна внимание и на нашето съвремие, като посочи, че при бегъл поглед на македонските медии може да се види, че там се занимават много повече с България, отколкото ние с тях и почти винаги този фокус е крайно негативен.

Според него всичко това е изражение на страха на политическия елит там.

По думите му, ако се дефинира историческият разказ за обществото в югозападната ни съседка и той се направи по-близък до истината, това ще разклати силно македонската идентичност.

"Това е и причината за тези фанатични съпротивителни маневри срещу всякакви решения, които може да вземе историческата комисия, за това бяха и тези маневри в Европейския парламент", добави д-р Голев.

Как работи историческата наука по принцип и историческата наука в Република Северна Македония и защо буксува българо-македонската историческа комисия - ще разберете в разговора.