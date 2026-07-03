Насилието над жени: Адв. Анелия Йончева обяснява пропуските в държавата (ВИДЕО)

От началото на годината няколко жени в България загубиха живота си в следствие на насилие. Анализ на Българската платформа към Европейското женско лоби показва сериозни пропуски в законодателството и защитата на жертвите.

През май 2024г. Европейският съюз прие първия всеобхватен законодателен акт за борба с насилието над жени и домашното насилие - Директива (ЕС) 2024/1385. Основната ѝ цел е да хармонизира стандартите в държавите членки, така че всяка жена да бъде защитена, независимо къде в Европейския съюз се намира. Според анализа на Българската платформа към Европейското женско лоби обаче, страната ни изпитва сериозни затруднения за нейното транспортиране.

"България направи определени законодателни стъпки и се случи положителна промяна, но тя сякаш остана недостатъчна. Липсва цялостен механизъм за идентифициране на оценката на риска. Все още той се неглижира, особено когато се касае домашното насилие", обясни адвокат Анелия Йончева в предаването "Студио Actualno".

Основните проблеми, които са идентифицирани по отношение на законодателството у нас са свързани с липсата на ключови дефиниции и понятия като "насилие над жени" и "жертва", непълна криминализация на всички форми на насилие (като кибернасилието), недостатъчни механизми за защита и подкрепа на преживелите насилие, слаба институционална координация и липса на проактивен подход.

Според адвокат Йончева, ако Директивата беше напълно приложена в България, това би изиграло сериозна роля в защитата и подкрепата за жените пострадали от насилие.

"На първо място жертвите биха получили много по-бърз и по-координиран достъп до защита. Не говорим само за правна помощ, а за психологическа подкрепа и информация за правата. В първите минути и часове, когато жертвата е взела решение да потърси помощ и закрила, тя има необходимост от психолог, който да върви с нея през всички тези стъпки", каза тя.

Законодателните пропуски водят до реален риск за живота и сигурността на жените и момичетата и са необходими спешни мерки, които да гарантират защитата и подкрепата на жертвите на насилие. В Закона за защита от домашното насилие (чл. 2, ал. 1) съществува дефиниция за "домашно насилие", но тя не е напълно съответстваща на обхвата на дефиницията в Директивата.

От Българската платформа - ЕЖЛ препоръчват определението в ЗЗДН да бъде разширено, за да може да включва правото на човешко достойнство, правото на живот и неприкосновеност на личността, забраната на нечовешкото или унизително отношение или наказание, правото на зачитане на личния и семейна живот и др.

Повече по темата и какви са най-спешните промени, които страната ни трябва да предприеме - вижте в интервюто с водещ Александра Йошева.