Спорт:

Гонзо по-велик от Кейн!? И тази Англия е чао | Точно попадение

02 юли 2026, 18:18 часа 1516 прочитания 0 коментара

Хари Кейн е най-великият нападател в историята! Всъщност на 2 юли има един по-велик - и това е рожденикът Георги Иванов! Това каза Филип Джалов, който бе специален гост в новия епизод на "Точно попадение". А предвид силните му симпатии към Левски, думите му едва ли са толкова преувеличени! Шегата обаче настрана: Кейн направи едно от най-влиятелните си представяния за Англия и измъкна отбора от сигурно изпадане, отбелязвайки два гола за обрата срещу Конго.

Още Мексико ще приключи английските надежди за световна титла?!

Очаквано, тази трудна победа на Англия бе водеща тема в епизода. А в студиото се изрази и мнение, че и тази Англия рано-рано ще приключи на световно първенство. Даже още срещу Мексико на 1/8-финалите, тъй като мексиканците се намират в страхотна форма от четири поредни победи, без инкасиран гол, и с невероятно настроение и подкрепа от домакинските фенове. Англия въобще не убеди срещу Конго и е заплашена от ново ранно изпадане, а от единствената им световна титла изминаха 60 години...

Хари Кейн

Меси, Мбапе, Кейн или Холанд - кой ще спечели "Златната обувка" на Мондиал 2026?

Не само Англия - и Бразилия може да получи тежък шамар от сензацията Норвегия. Ерлинг Холанд и компания вече показаха, че са способни да стигнат далеч, а отборът на Карло Анчелоти се нуждаеше от късен гол, за да отстрани Япония. В епизода се засегна и дали има някой, който може да спре Франция по пътя към световната титла. Както и кой ще спечели голмайсторския приз: битка, в която са въвлечени Меси, Мбапе, Кейн и Холанд, а зад тях са още няколко класни нападатели.

"Точно попадение" не мина и без традиционната си "Игра за майстори", както и сегментът с прогнози "В мишената" - с точни резултати на мачовете Испания - Австрия, Португалия - Хърватия, Швейцария - Алжир и Колумбия - Гана. Гледайте анализите на спортните журналисти Иво Вецев и Янко Станчев и техните специални гости Филип Джалов и Симона Маринова във видеото в YouTube:

Световно първенство по футбол 2026 Студио Actualno Точно попадение Спортни рубрики Actualno.com Студио Спорт
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес