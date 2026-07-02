Гонзо по-велик от Кейн!? И тази Англия е чао | Точно попадение

Хари Кейн е най-великият нападател в историята! Всъщност на 2 юли има един по-велик - и това е рожденикът Георги Иванов! Това каза Филип Джалов, който бе специален гост в новия епизод на "Точно попадение". А предвид силните му симпатии към Левски, думите му едва ли са толкова преувеличени! Шегата обаче настрана: Кейн направи едно от най-влиятелните си представяния за Англия и измъкна отбора от сигурно изпадане, отбелязвайки два гола за обрата срещу Конго.

Още Мексико ще приключи английските надежди за световна титла?!

Очаквано, тази трудна победа на Англия бе водеща тема в епизода. А в студиото се изрази и мнение, че и тази Англия рано-рано ще приключи на световно първенство. Даже още срещу Мексико на 1/8-финалите, тъй като мексиканците се намират в страхотна форма от четири поредни победи, без инкасиран гол, и с невероятно настроение и подкрепа от домакинските фенове. Англия въобще не убеди срещу Конго и е заплашена от ново ранно изпадане, а от единствената им световна титла изминаха 60 години...

Меси, Мбапе, Кейн или Холанд - кой ще спечели "Златната обувка" на Мондиал 2026?

Не само Англия - и Бразилия може да получи тежък шамар от сензацията Норвегия. Ерлинг Холанд и компания вече показаха, че са способни да стигнат далеч, а отборът на Карло Анчелоти се нуждаеше от късен гол, за да отстрани Япония. В епизода се засегна и дали има някой, който може да спре Франция по пътя към световната титла. Както и кой ще спечели голмайсторския приз: битка, в която са въвлечени Меси, Мбапе, Кейн и Холанд, а зад тях са още няколко класни нападатели.

"Точно попадение" не мина и без традиционната си "Игра за майстори", както и сегментът с прогнози "В мишената" - с точни резултати на мачовете Испания - Австрия, Португалия - Хърватия, Швейцария - Алжир и Колумбия - Гана. Гледайте анализите на спортните журналисти Иво Вецев и Янко Станчев и техните специални гости Филип Джалов и Симона Маринова във видеото в YouTube: