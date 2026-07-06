FT: Русия няма намерение да води мирни преговори преди 2027 г.

Украйна атакува руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност. Това предизвиква най-тежката криза с горивата в Русия от десетилетия, пише в свой обширен материал Financial Times. Според полската аналитична група Rochan Consulting, Украйна е извършила 16 успешни удара по руски петролни рафинерии през май, което е рекорден брой за един месец. Отбелязва се, че от началото на 2026 г. са извършени най-малко 194 удара по руски петролни рафинерии, което е 11 пъти повече, отколкото през същия период на миналата година. Тази година Украйна и Русия също извършиха рекорден брой удари с дронове и ракети.

Още: След огромен скандал: Полша разсекретява цялата военна помощ за Украйна

Руското министерство на отбраната твърди, че руските системи за противовъздушна отбрана прехващат по-голямата част от украинските дронове, но изданието подчертава, че във всеки случай увеличаването на честотата и броя на атаките е довело до увеличаване на броя на ударите по стратегическите енергийни обекти на Русия.

Москва не мисли за истински преговори до петата годишнина

Изданието припомни, че украинският президент Володимир Зеленски по-рано е заявил, че СБУ ще започне операция това лято, за да повлияе на Русия да прекрати войната. Путин обаче все още не е дал никакви индикации, че действията на Украйна ще го принудят да седне на масата за преговори. Напротив, той продължава да говори за това, че Русия уж „печели войната“.

Още: Путин обяви голяма победа за 4-ти юли. Зеленски: Ела да се срещнем в Константиновка, щом си я превзел!

Украински представители заявиха пред репортери, че руски преговарящи са информирали американската страна, че Москва трябва да осигури съгласието на Киев да направи радикални отстъпки за прекратяване на войната. Те заявиха, че е малко вероятно тристранните мирни преговори, организирани от САЩ, да се възобновят преди края на лятото. Един служител подчерта, че фокусът на Русия върху максималистичните цели на Путин означава, че е малко вероятно Москва да започне конструктивни разговори до февруари следващата година.

Още: След като "превзе" Константиновка, Москва помоли Киев да прекрати да я обстрелва

„В момента предпочитаният вариант за руснаците остава американците да им „предадат“ Украйна. Те не са дали и най-малък намек за каквито и да било отстъпки. Продължават да повтарят едни и същи цели... Тяхната позиция в преговорите по същество означава, че няма основания за преговори“, сподели източникът с изданието. Освен това, източниците отбелязват, че Путин е наредил на силите си да превземат останалата част от Донецка област до края на годината, въпреки значителното забавяне на сухопътната офанзива на Русия.

Украйна върна войната на руска територия

Журналистите отбелязаха също, че кампанията за атака срещу руската енергийна инфраструктура е доближила войната на руския диктатор Владимир Путин до дома повече от всякога и е принудила повече от половината региони на страната да наложат строги ограничения върху продажбите на горива. Анализатори твърдят, че нарастващият успех на кампанията на Украйна за „дългосрочни санкции“ е свързан със способността на Киев значително да увеличи производството на дронове и да подобри контрола върху тях. „Украйна постигна технологичен пробив, който ѝ позволи да произвежда повече дронове с голям обсег и да увеличи обемите на серийно производство като цяло“, каза Щефан Майстер, ръководител на програмата „Евразия“ в Германския съвет за външни отношения.

Още: Украйна отказа на руснаците да спре да стреля по тях в Константиновка

Високопоставени украински служители заявиха пред изданието, че помощта от американските разузнавателни агенции също е изиграла роля, като е помогнала на Украйна да планира оптимални маршрути за дронове и да избягва руските системи за противовъздушна отбрана. Данни, публикувани от руското Министерство на отбраната, показват, че най-малко 63 933 дрона, изстреляни от Украйна, са били прехванати над руска територия и са окупирали украински територии през първите шест месеца на 2026 г. Половината от всички докладвани прихващания са станали през последните два месеца: според Русия 14 195 дрона са били свалени през май и 17 832 през юни.

Още: Боеве за бензин в Русия: "Искам да хвана Путин за врата" и "Успех на украинците"

Руслан Пухов, директор на московския мозъчен тръст „Център за анализ на стратегии и технологии“, заяви пред репортери, че украинските удари също така разбиват внимателно поддържаната илюзия на Кремъл, че нормалният живот в Русия продължава по време на войната. „По принцип виждаме, че Путин направи поредната фатална стратегическа грешка в тази война, като по някаква причина вярваше, че времето е само на негова страна. Той не успя да принуди Украйна да капитулира, но ѝ даде достатъчно време да установи масово производство на средства за нанасяне на удари дълбоко в тила на врага“, каза Пухов.

Още: Путин разказа на Тръмп фантазиите си за Константиновка и целия фронт, за да наклони везните за Украйна: Оценки с колко лъже (ОБЗОР - ВИДЕО)

Експертът добави, че Русия сега ще трябва да похарчи значителни ресурси за укрепване на противовъздушната си отбрана. Той не изключва възможността това да включва и увеличаване на производството на системи и ракети-прехващачи. „Украйна не просто предприема повече атаки, отколкото преди година. Тази кампания се е развила от сравнително тясно насочени усилия срещу петролната инфраструктура в по-широка стратегическа блокадна кампания, насочена към едновременно увреждане на енергийните, логистичните, индустриалните и експортните системи на Русия“, каза пред репортери Конрад Музика, директор на Rochan Consulting.

Украйна използва слабостите на Кремъл, за да поразява ключови цели

„Ел Паис“ вече съобщи, че атаките на Украйна срещу Москва, Санкт Петербург и окупирания Крим имат сериозни последици за руснаците. Вадим Кушников, редактор на изданието „Военно“, отбеляза, че украинските войски са в състояние да заобиколят руската противовъздушна отбрана, защото окупаторите нямат достатъчно ракети, с които да пресрещат нахлуващите украински нападателни обекти.

Още: Германската армия се подготвя за немислимото: Война с Русия