Пълен абсурд на Мондиал 2026: Доналд Тръмп похвали решение на ФИФА в полза на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на ФИФА да отмени червения картон, показан на Фоларин Балогун от националния отбор на САЩ по време на мача срещу Босна и Херцеговина. Този ход на световната федерация означава, че нападателят ще може да участва в предстоящия мач на янките срещу Белгия в 1/8-финалите на Мондиал 2026. Тръмп не пропусна да благодари за това: "Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и отмени тази голяма несправедливост", написа Тръмп в неделна публикация в Truth Social.

Поздравления от Доналд Тръмп за отменения червен картон

Според информация, от Белия дом са се обадили на президента на ФИФА Джани Инфантино, за да преразгледа червения картон на Балогун, съобщи в неделя спортният коментатор Бен Джейкъбс. Източници от ФИФА обаче му казали, че това няма да повлияе на независимото решение на дисциплинарната комисия. 25-годишният нападател беше изгонен след жестоко влизане срещу Тарик Мухаремович от Босна. Домакините от САЩ нямаха право да обжалват наказанието.

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Изявлението на ФИФА:

ФИФА обаче има право да промени решението си след преразглеждане. И по всичко изглежда, че са го направили, с или без външна намеса. Ето какво гласи изявлението на управляващия орган и организатор на Мондиал 2026: "В съответствие с член 27 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА, изпълнението на наказанието за отстраняване от мачове се отлага за изпитателен срок от една година. Ако Фоларин Балогун извърши друго нарушение от подобен характер и тежест по време на изпитателния срок, отстраняването ще бъде отменено и санкцията ще бъде приложена, без да се засягат евентуални допълнителни санкции, наложени за новото нарушение."

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