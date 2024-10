Въпреки доминацията: Турската обсада проби само веднъж черногорската отбрана

Турция тотално надигра Черна гора в двубой от Лига Б, група 4 на Лига на нациите, но постигна минимален успех с 1:0. Единственото попадение в мача отбеляза резервата Ирфан Джан Кахвечи в 69-ата минута. "Лунните звезди", които оглавиха таблицата със седем точки, уцелиха и греда чрез Оркун Кьокчю.

Домакините започнаха много активно срещата. Чалханоолу и Гюлер пробваха късмета си, но без успех. В седмата минута удар с глава на Баръш Алпер Йълмаз бе избит от Игор Никич. Същото се случи и с изстрела на Кьокчю, а Мерих Демирал се размина на сантиметри от попадение, засичайки центриране от корнер.

"Лунните звезди: продължаваха да атакуват непрестанно. Арда Гюлер тормозеше противниковата отбрана до почивката. Завършващият удар обаче липсваше на турците. През втората част статуквото се съхрани. Халфът на Реал Мадрид Гюлер шутира много опасно в аут. В 55-ата минута Кьокчю уцели греда, а при добавката Арда Гюлер не намери вратата.

Логичното се случи в 69-ата минута. Чалханоолу комбинира с появилия се от скамейката Йълдъз, чийто удар се отби в гредата и попадна на пътя на друга резерва - Кахвечи. За футболиста на Фенербахче остана лесната задача да вкара топката в опразнената врата за 1:0. До края на двубоя Чалханоолу не материализира два шанса, а Зеки Челик пропусна хубава възможност.

