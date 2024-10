10 от Нидерландия измъкнаха точка от Унгария, куриоз в мача! Германия оглави групата

Унгария и Нидерландия завършиха 1:1 в двубой от Лига А, Група 3 на УЕФА Лига на нациите. Роланд Шалай изведе "маджарите" напред в резултата в 32-рата минута. В края на полувремето Доминик Собослай допусна грешка, която стана повод за куриозен момент. В 80-ата минута Ван Дайк бе изгонен с втори жълт картон, но само 180 секунди по-късно Дензъл Дъмфрис изравни.

Първата интересна ситуация се разви в 17-ата минута, когато мощен шут на Роланд Шалай срещна десния страничен стълб. Четвърт час по-късно нямаше какво да спре нападателя. Футболистът на Галтасарай завърши скорострелна контраатака с прецизен изстрел за 1:0. Към края на полувремето зрителите на "Пушкаш Арена" в Будапеща станаха свидетели на куриозен момент.

ОЩЕ ОТ ЛИГА НА НАЦИИТЕ: "Уембли" е смълчан! Гърция шокира Англия в 94-тата минута!

Virgil Van Dijk is shown his first red card for the Netherlands 🟥 pic.twitter.com/ZhDe1RP02r